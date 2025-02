«Siamo stufi dei disagi che subiamo nella stazione»

TERMOLI. Per fortuna, oggi il meteo è clemente e il sole sta baciando un sabato che si annuncia speciale per la nostra comunità.

Ma ci sono giorni che specie nelle stagioni autunnali e invernali causano disagi a ‘pioggia’, proprio, per via del maltempo che rende impraticabile la stazione ferroviaria di Termoli e a rimetterci sono i viaggiatori, pendolari e coloro che si spostano occasionalmente, così come non ne sono immuni i loro accompagnatori.

Criticità al centro di interventi diffusi, perché mancano ascensori che portino ad alcuni binari, e se piove molto, questi vengono chiusi, addirittura.

Ci sono anche problemi di sicurezza, sull’incolumità delle persone, perché le scale di accesso da piazza Garibaldi e viale Trieste divengono scivolose.

Stamani, abbiamo incontrato una delegazione di pendolari, che formano assieme ad altri ‘colleghi’ di tratta, un comitato spontaneo: Daniela Marone, Martina Di Corcia e Giorgio Baghino.

Emanuele Bracone