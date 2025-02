«Siete una comunità viva e impegnata, insieme la faremo crescere ancora»

TERMOLI. Ha notato la straordinaria accoglienza ricevuta e anche la presenza dei tanti giovani, che hanno partecipato alla messa nella chiesa di San Francesco.

Reduce da una benedizione profonda e coinvolgente, monsignor Claudio Palumbo ha parlato di comunità viva e impegnata, riferendosi ai fedeli bassomolisani, accorsi in massa oggi per accoglierlo, in una delle cerimonie più significative che si ricordino negli ultimi decenni, nel prendere il testimone da monsignor Gianfranco De Luca.

Un punto di partenza verso nuovi traguardi di fede.