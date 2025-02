Stellantis premia competenza e affidabilità di una fabbrica che ha fatto la storia della meccanica

TERMOLI. Nel titolare la notizia diffusa da Stellantis, sul ritorno produttivo nell’area cambi, con una trasmissione elettrificata, abbiamo anteposto la frase ‘buone notizie’.

E lo è davvero, per diversi motivi.

Intanto, perché arriva una inversione di tendenza concreta rispetto a una deriva che negli ultimi anni aveva visto dismettere proprio i cambi tra i prodotti realizzati nello stabilimento di Termoli. Inoltre, quando tutti stavano pensando che ormai la fabbrica fosse avviata a un lento declino, causato anche dai problemi sulla transizione energetica e le auto green, è un chiaro segnale che inverte la tendenza, dopo anni realmente bui.

Sì, perché il limbo in cui è finito il progetto della Gigafactory aveva depresso tutto l’ambiente, con una prospettiva di piccolo cabotaggio che si apriva all’orizzonte.

Poco meno di duemila i lavoratori che oggi si affastellano tra turni e cassa integrazione, metà dei quali, quasi, alle prese col contratto di solidarietà.

La scelta di Stellantis di riportare in auge un cambio e anche di nuova generazione non è frutto del caso, è una risposta anche alla manifestazione di protesta europea del 4 febbraio a Bruxelles, per dimostrare coi fatti all’Europa che si può voltare pagina, in attesa che il 5 marzo la presidente von der Leyen ufficializzi le misure a sostegno del comparto più importante dell’industria manifatturiera europea.

Ora, occorre restare vigili, spingendo per quanto possibile la compatibilità delle nuove produzioni con una politica che non penalizzi eccessivamente chi potrebbe pagare in termini di competitività rispetto ad altre realtà, come quella americana e cinese.

Intanto, il territorio incassa una boccata di ossigeno, una spinta al morale, e se è vero che 300 dipendenti non mettono al riparo tutto il bacino occupazionale, è la spia che su Termoli si continua a investire. Non è casuale nemmeno questo, nei 50 anni di vita dell’insediamento principale del Molise tante sono state le volte in cui ha spiccato la professionalizzazione di operaie e operai, fino a essere definita come l’Università della meccanica.

Ora ci si rimbocchi tutti le maniche, per consolidare questo seme di speranza, nell’auspicio che assieme al cambio elettronico arrivi anche altro, Gigafactory compresa. L’approdo di un prodotto tecnologicamente inserito nella filiera della mobilità sostenibile è sintomo che si possa ancora fare (la fabbrica delle batterie).

Emanuele Bracone