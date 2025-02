Storia di lavoro e di amicizia, i loro 30 anni di Fiat

TERMOLI. Un gruppo di dipendenti Fiat si è riunito a Termoli, guardando al passato e al futuro. Il gruppetto di cinque colleghi si sono ritrovati dopo 30 anni, dal primo giorno di lavoro, iniziato presso lo stabilimento Fiat di Termoli quel lontano 6 febbraio 1995.

Giuseppe Marinelli, Damiano Sardano, Giuseppe Marzucco, Andrea Salladina e Luca Tutolo hanno iniziato la loro attività con il corso denominato G4 della durata di due settimane, una intesa di formazione, seguita dagli istruttori della Scuola Lavoro di Torino per poi al termine, scendere in officina ed essere assegnati finalmente ai posti di lavoro ubicati rispettivamente presso i capannoni denominati T1, T2, T3 dello stabilimento Fiat di Pantano Basso.

I colleghi insieme hanno operato presse le unità cambi e motori. Il loro lavoro in questi trent’anni ha permesso a milioni di persone di viaggiare, di usufruire di una mobilità comoda moderna e confortevole, il loro lavoro ha contribuito sicuramente a rendere lo stabilimento Fiat di Termoli una realtà importante per la Fiat e per l’interno del comporto automobilistico italiano.

Questo evento oltre a registrare un’occasione di festeggiamenti e di importanti traguardi professionali, quali i trent’anni di duro lavoro per gli interessati ma deve essere anche uno spunto di riflessione di quanto a cuore ci deve stare a noi molisani la presenza della Fiat a Termoli.

Ricordiamo che la Fiat oggi Stellantis è un patrimonio storico-economico e culturale non solo per la città di Termoli e il Molise ma è una realtà̀ che ha cambiato le sorti della nostra regione e delle regioni limitrofe, apportando modifiche profonde sostanziali al tessuto economico, sociale, ambientale e paesaggistico. Infatti affinché́ lo stabilimento approdasse in Basso Molise, al territorio e all’economia della nostra terra, sono state praticate profonde trasformazioni, ne ricordiamo solo due, quella che ha interessato le Terre del Sacramento, così decantate dallo scrittore Francesco Jovine, e dove è sorto l’invaso del Liscione, meglio conosciuto come diga di Guardialfiera e la realizzazione lungo di un’arteria di collegamento sorta quasi tutta l’area golenale del fiume Biferno e dove si snoda il percorso dalla strada statale denominata statale 647 Fondo Valle del Biferno.

La nostra civiltà̀ contadina che si dedicava principalmente alla coltura degli ortaggi come a Guardialfiera, una vera realtà̀ agricola economica e professionale, ha subito una enorme trasformazione a seguito del processo industriale che li ha visti coinvolti. Molti operatori del settore agricolo hanno dovuto cambiare il loro lavoro, il loro stile di vita, conoscere l’emigrazione o per i più fortunati reinventarsi metalmeccanico a seguito di questo grande progetto che interessava il sud dell’Italia e in particolare il Molise. Un progetto industriale che dopo molti anni di sacrifici e duro lavoro dei tanti dipendenti, è diventa una realtà economica ed industriale quale punto d’orgoglio per molte classi dirigenti per tanti anni, quale è stata la Fiat a Termoli, un vanto per il gruppo Fiat e per l’Italia intera.

I loro lavoro svolto da questi dipendenti ha conosciuto nel corso degli anni tante trasformazioni dall’azienda originaria, realizzata negli anni Settanta, alle numerose innovazioni tecnologie come l’impiego dei robot, alla produzione del motore Fire, al motore 16 valvole. In questo trentennio lo stabilimento ha conosciuto diversi cambi di denominazioni dallo stabilimento Fiat Spa a Fiat Powertrain, da Fca a Stellantis Termoli.

La produzione del motore Fire (acronimo di Fully Integrated Robotized Engine, talvolta scritto anche Fire). “Il Fire è un motore 4 tempi alimentato a benzina con 4 cilindri in linea verticale e distribuzione ad asse a camme in testa a 8 (monoalbero) o 16 valvole (bialbero) a disposizione trasversale anteriore. Progettato a Torino, viene prodotto a partire dal 1985 dal Gruppo Fiat e montato per la prima volta sulla Autobianchi Y10. Dopo vari aggiornamenti ed evoluzioni, l’ultimo esemplare dell’originale Fire aspirato dalla cilindrata di 1242 cm³ a 8 valvole è stato prodotto nell’impianto di Termoli il 7 maggio 2020 con il numero di matricola 23.233.856, cedendo definitivamente il passo alla successiva famiglia di motori benzina Firefly. Altre versioni del motore, come la 1.4 con testata a 8 e 16 valvole, sono ancora in produzione, così come le versioni destinate ai mercati sudamericani, dove il Fire è usato da alcune autovetture prodotte localmente”.

Dopo tanti cambiamenti i dipendenti hanno conosciuto numerose trasformazioni aziendali, tra le tante la notizia che la joint venture tra Stellantis, Mercedes e TotalEnergies, per la realizzazione della tanto attesa Gigafactory, al momento è ferma e Acc, la società che dovrebbe realizzarla, ha annunciato ufficialmente la sospensione del progetto di costruzione della fabbrica per batterie di auto elettriche a Termoli. Vedremo cosa accadrà in questi mesi.

Proprio di recente, Stellantis ha annunciato che nel 2026 verranno prodotti i cambi elettrificati per le auto ibride, 300mila pezzi nel 2026, e la fabbrica molisana va ad aggiungersi a Mirafiori e Metz (in Francia).

Speriamo che quest’ultimo annuncio sia una buona notizia che oltre ad accompagnare i festeggiamenti dei cinque colleghi si trasformi in una realtà̀ importante che diventi volevano per la ripresa produttiva dello stabilimento di Termoli e inneschi i necessari presupposti per un dare vigore ad una nuova stagione economia della nostra regione.

Ai cinque dipendenti, che lo scorso 6 febbraio hanno compiuto 30 anni di onorato servizio presso lo stabilimento Fiat di Termoli gli auguri di tutta la redazione di Termolionline, in particolare a Giuseppe Marinelli, Damiano Sardano, Giuseppe Marzucco, Andrea Salladina e Luca Tutolo che festeggiano il loro traguardo anche se con non poche preoccupazioni ma una cosa è certa che la loro “avventura” intrapresa, con tanta passione e fiducia continua nel fantastico mondo della metalmeccanica.

Giuseppe Alabastro