Termolesi Brava Gente: Costanzo Battista, custode di ricordi

TERMOLI. Nuovo appuntamento con la rubrica “Termolesi… Brava Gente”. Questa volta siamo andati a incontrare un professionista dell’immagine che da ben 48 anni esercita la sua professione a Termoli. Tra pochi anni festeggerà il suo “matrimonio d’oro” con la fotografia: parliamo di Costanzo Battista, originario di San Martino in Pensilis.La sua storia professionale inizia in tutt’altro ambito. Nel 1962 emigra in Francia, dove viene raggiunto da un fratello. Nell’hinterland di Lione inizia a lavorare presso una fabbrica chimica.

Curiosamente, proprio la chimica avrà un ruolo importante nella sua futura passione per la fotografia, soprattutto per lo sviluppo delle immagini.Durante il periodo in fabbrica, Battista si appassiona alla fotografia. Nel 1977 decide di tornare in Italia con la famiglia, stabilendosi inizialmente a San Martino in Pensilis.

Tuttavia, fu sua sorella a convincerlo a trasferirsi a Termoli, sostenendo che in città c’erano pochi fotografi.Fu così che iniziò la straordinaria carriera di Battista Costanzo come fotografo a Termoli. Una carriera che oggi, a quasi mezzo secolo di distanza, rappresenta una storia di passione e dedizione all’arte dell’immagine.In questa intervista, il fotografo ci racconta la sua lunga avventura nel mondo della fotografia e le sue esperienze significative.

Michele Trombetta