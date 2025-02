Termolesi Brava Gente: Pietro Giannetta ci porta nell’atmosfera del Festival di Sanremo

TERMOLI. Nella settimana che ci porta alla kermesse del Festival di Sanremo, per la nostra rubrica Termolesi… Brava Gente, incontriamo un altro personaggio che, pur non essendo termolese di nascita, lo è sicuramente di adozione.

Oggi, infatti, vive stabilmente nella città adriatica insieme alla moglie, una ragazza di Termoli, e al loro figlio ventenne. Stiamo parlando di Pietro Giannetta, produttore musicale che abbiamo conosciuto quasi quarant’anni fa, quando, con l’organizzazione Rosa del Tirreno, portò per la prima volta a Termoli il Premio Rino Gaetano – Spazio d’Autore.

Questa manifestazione musicale scelse Termoli come città ideale per essere la sede stabile di un evento che richiamava, in piena estate, una marea di persone desiderose di assistere alle performance di tanti cantanti, cantautori e altri artisti.

La stessa manifestazione ebbe anche un passaggio su Rai Uno, seppur in differita. Per un artista, venire a Termoli per omaggiare un grande come Rino Gaetano divenne quasi un atto doveroso.

I grandi organizzatori che vollero fortemente l’evento in città furono Paula Rose, all’epoca artista a tutto tondo e oggi dirigente Rai, e il compianto Pino Scarpettini, ex componente dei New Trolls, vero moto perpetuo della musica e dello spettacolo. La sua recente scomparsa ci ha rattristati profondamente, per via dell’amicizia nata negli anni della manifestazione.

Come ricorda Pietro nell’intervista, questo evento ha creato legami che ancora oggi restano forti.

La sua vita rimane frenetica: nonostante lavori principalmente da casa, collaborare con artisti e con il mondo della musica, soprattutto in un periodo come quello del Festival di Sanremo, non lascia un attimo di tregua.

Quando è a casa con la moglie Nella e il figlio Gennaro, cerca comunque di rilassarsi, anche se di recente hanno dovuto affrontare la perdita del loro splendido cane, Buz. La sua assenza in casa Giannetta è davvero “rumorosa”.

Michele Trombetta