Termoli abbraccia il nuovo vescovo Claudio Palumbo

TERMOLI. Le campane suonano a festa oggi a Termoli, con gioia la diocesi di Termoli-Larino ha accolto il suo nuovo vescovo, monsignor Claudio Palumbo, in una giornata bellissima, con un’aria primaverile che ha reso tutto ancora più speciale.

Già prima del suo ingresso ufficiale nel territorio diocesano, le strade si sono animate di persone desiderose di dare il benvenuto al nuovo pastore. A Montenero di Bisaccia, nei pressi della Chiesa “Mater Misericordiae”, un piccolo gruppo di fedeli si è raccolto in preghiera, mentre i vicari episcopali e il parroco attendevano con trepidazione il primo saluto.

Nel primo pomeriggio, alle 15:15, il vescovo è arrivato nel territorio diocesano, accolto con affetto presso la Chiesa “Mater Misericordiae” a Montenero di Bisaccia dal parroco della Parrocchia San Paolo e dai tre vicari episcopali. Dopo questo primo momento di incontro, il corteo, accompagnato dalla polizia stradale e locale, si è diretto verso Termoli.

Intorno alle 15:30, all’ingresso del borgo antico, lo attendeva già una comunità calorosa. Con un po’ di ritardo sul programma, alle 16, il vescovo Palumbo è arrivato e ad accoglierlo c’erano l’Amministratore Apostolico, monsignor Gianfranco De Luca, il sindaco di Termoli Nico Balice, il Prefetto Michela Lattaruli, il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, i sindaci della diocesi con i gonfaloni dei rispettivi comuni e tante altre autorità civili e militari. In un clima di festa e rispetto, il corteo ha attraversato le vie del centro fino a Piazza Duomo, dove le persone si sono raccolte per entrare in cattedrale.

Sul sagrato della cattedrale si sono susseguiti i saluti istituzionali da parte delle autorità, parole di benvenuto che hanno sottolineato l’importanza di questo momento per l’intera comunità. Poi il vescovo è salito in presbiterio, pronto per il rito di insediamento.

Con semplicità e commozione, monsignor Palumbo ha baciato il crocifisso, ha benedetto sé stesso e i presenti, poi ha varcato la soglia della cattedrale. Dopo una breve preghiera nella cappella del Santissimo Sacramento, ha raggiunto il presbiterio, dove è stata letta la bolla papale che ha ufficializzato il suo nuovo ministero. Alcuni rappresentanti della diocesi – sacerdoti, religiose, membri del Capitolo Cattedrale, della curia e dei laici – hanno avuto il privilegio di rivolgergli un saluto, esprimendo affetto e vicinanza. La cerimonia si è conclusa con la lettura e la firma del verbale.

Il vescovo alle 17:30 celebrerà la solenne messa nella chiesa di San Francesco, mentre domani, domenica 23 febbraio, alle 10 monsignor Palumbo sarà ricevuto in Piazza Duomo per presiedere la celebrazione eucaristica nella concattedrale, condividendo con i fedeli la gioia di questo nuovo cammino.

Fede e affetto segnano l’inizio del ministero pastorale di monsignor Palumbo sotto lo sguardo amorevole della sua nuova comunità. Quando il corteo del vescovo è apparso all’ingresso del borgo, un lungo applauso ha rotto il silenzio dell’attesa. Nei volti delle persone si leggeva la consapevolezza di vivere un evento speciale, un momento che ha segnato un nuovo capitolo per la comunità diocesana.

Con passo sereno e un sorriso aperto, monsignor Palumbo ha salutato i presenti, stretto mani e scambiato parole affettuose. L’accoglienza calorosa ha dimostrato il desiderio di camminare insieme, con fiducia e speranza, in questo nuovo percorso di fede. Ogni gesto, ogni parola, è sembrato un segno di rinnovata comunità, pronta ad accogliere con gioia e gratitudine il proprio pastore.