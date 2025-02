Tra parcheggio e multa… “meglio provare a farla franca” è il pensiero comune

TERMOLI. Meglio pagare 1 euro di parcheggio o 42 euro di multa? Questo si è chiesto ieri il nostro editore nella rubrica “2parolesu…”, che ha debuttato tre settimane fa su Termolionline.

Esulando dai commenti social che ne sono seguiti, ormai ci rinunciamo, se qualcuno avesse voluto avere la prova del 9, sul fatto che gli automobilisti prediligano il brivido del verbale alla sosta regolare, che sia ‘blu’ o ‘bianca’, sarebbe bastato farsi un giro in centro e nei pressi della Madonnina di veicoli in divieto ne avrebbe trovati tanti.

Stesso discorso in quasi tutta la città e stamani, come ieri nel borgo antico, tra via Pepe e Corso Nazionale, gli agenti della Polizia municipale che abbiamo ‘sorpreso’, per così dire, col bollettario in mano, non sapevano dove metterle… le mani, vista la mole delle infrazioni presenti.

Ci vuole pazienza, certo, anche quando si avvicina il conducente che mostra persino stupore per l’accanirsi dei poveri Vigili urbani sulla propria auto, come se lasciarla dove capita è un potere divinatorio. E’ una mentalità ‘sregolata’, ossia priva di regole e l’eventuale foglietto sul parabrezza è un incidente di percorso, che nemmeno induce a riflessione.

C’è chi invoca copiose rimozioni forzati, ma ci vorrebbe un esercito di carro attrezzi, non solo episodi isolati o sporadici. Lo ribadiamo ancora una volta, è un problema culturale, la mentalità va ‘raddrizzata’.