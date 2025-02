Tre mesi di riabilitazione al Vietri per tornare a casa, Michele non dimentica: «Siete stati magnifici»

LARINO. Se ne parla poco, anche se i feedback sono solitamente sempre molto positivi: alla casa della salute dell’ex ospedale Vietri di Larino, ora presidio di comunità, spiccano le attività e la capacità della Riabilitazione neuromotoria.

Un reparto che aiuta a rimettersi in sesto dopo patologie particolari, nel viatico verso – si spera – il ritorno alla normalità.

Stavolta, i ringraziamenti arrivano da Michele e dalla moglie Monica, che hanno voluto mettere nero su bianco l’esperienza vissuta in questo caposaldo della sanità pubblica molisana.

Vorrei fare un ringraziamento speciale a tutto il personale del reparto di Riabilitazione Neuromotoria dell’ospedale Vietri di Larino. Mio marito è stato loro paziente per tre mesi e ci siamo trovati di fronte a una grande professionalità, gentilezza, umanità e generosità da parte di tutti.

Ringrazio mio cugino Mercurio DI Cesare per avermi fatto conoscere il coordinatore Domenico Brunetti conosciuto da tutti Mimmo. Una persona sensibilissima, di gran cuore, disponibile, molto serio nel suo lavoro ed è l’amico di tutti.

Il dottor Angelo Maruzzi molto scrupoloso e non lascia niente al caso. Qualsiasi problema gli si presenta davanti lo porta a termine trovando una risposta a favore del paziente. Il dottor Maruzzi sembra una persona dura e piena di sé, invece, dietro si presenta una persona sensibile, gentile e precisa nel suo lavoro. Sia Mimmo che il dottor Maruzzi sono molto empatici con i pazienti.

Un grazie va ad Antonio, un ragazzo anche se è molto giovane riesce ad interagire con i pazienti facendoli sentire a loro agio e agisce con professionalità. Paolo, un amico cordiale sempre molto socievole e disponibile. Rosetta timida ma capace di interagire. Riccardo un ragazzo che emana gioia, sempre spiritoso e disponibile.

Celeste, sempre pronta ad ascoltare e molto precisa. Veronica, una ragazza molto frizzante, sensibile e allegra da farti sentire a tuo agio. Daniele con il sorriso stampato sulle labbra pronto a darti sicurezza. Angela una donna dolcissima, disponibile, sensibile con la capacità di capire e comprendere ogni situazione. Maria Teresa una ragazza attiva sempre attenta e disponibile. Annalisa una donna molto seria, professionale e precisa.

Tiziana una grande amicona, disponibile e sensibile a certe situazioni. Maria Rosaria una ragazza timida e simpatica. I mitici Roberto e Massimiliano sempre disponibili, allegri e con un cuore grande. La new entry Silvana anche lei sensibile e disponibile. Grazie a tutte le fisioterapiste che hanno interagito con mio marito aiutandolo nel suo percorso di guarigione. In primis Marina una donna empatica, elegante e capace nel suo lavoro che con tanta pazienza e deduzione è riuscita a metterlo in piedi. Rosalba decisa, dura e costante. Angela e Natalina ragazze molto dolci e professionali. Ringrazio a tutti per avermi dato la possibilità di stare vicino a mio marito ed assisterlo giorno e notte, senza farmi sentire di troppo dandomi il vostro supporto e sempre pronti ad ascoltare. Ci siamo sentiti accolti da una vera e propria famiglia. Grazie di Vero Cuore».