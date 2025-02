Verde pubblico, scatta una nuova proroga: “Stabile Terra” lo gestirà fino all’arrivo della primavera

TERMOLI. Verde urbano: un servizio di manutenzione che rappresenta il biglietto da visita di ogni città. L’amministrazione comunale ha avviato proprio la scorsa settimana le procedure per individuare il nuovo contraente.

L’attuale gestione, in mano al consorzio Stabile Terra, in regime di prorogatio ormai da tempo, durerà almeno fino al 31 marzo, quindi aggancerà direttamente la stagione primaverile, per garantire la continuità del servizio, nelle more della nuova gara d’appalto.

Per questo, la proroga è stata formalizzata. Un impegno di spesa di poco meno di 110mila euro tra il costo della manutenzione e quello della direzione tecnica.

Il 24 gennaio è stata assunta la decisione di contrarre per la ricerca e selezione, attraverso la procedura ad evidenza pubblica, del contraente a cui affidare il servizio di Gestione del Verde Pubblico di proprietà del Comune di Termoli; tuttavia l’eventuale interruzione del servizio potrebbe determinare prevedibili inconvenienti per l’igiene pubblica; da qui la scelta di poter affidare, in prosecuzione, il servizio di manutenzione del verde pubblico di proprietà del Comune di Termoli al Consorzio Stabile Terra a r.l. fino al 31/03/2025.