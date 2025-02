A 10 anni dalla scomparsa di Antonello e Giovanni Padulo

LARINO. Larino non dimentica Antonello e Giovanni, i due giovani fratelli scomparsi tragicamente la sera del 28 febbraio 2015 lungo via Molise, mentre facevano ritorno a casa. A distanza di dieci anni, il loro ricordo è ancora vivo, custodito con amore dalla madre, Eva, e da tutta la comunità.

Un dolore che non si è mai affievolito, ma che mamma Eva ha trasformato in un inno d’amore eterno. Per lei, il verbo “amare” resta sempre al presente, perché quell’affetto non conosce confini e supera persino la morte. Nonostante l’assenza, racconta di conservare solo gioia e bei ricordi dei suoi figli, trovando conforto nel terzo gemello, Giuseppe, che con le sue azioni quotidiane porta avanti il loro spirito.

Per onorare la memoria di Antonello e Giovanni, venerdì 28 febbraio alle ore 18 sarà celebrata una Santa Messa nella Basilica Concattedrale di Larino. Un momento di raccoglimento e preghiera, non solo per la famiglia, ma per tutti coloro che li hanno conosciuti e che, anche solo per un attimo, hanno incrociato il loro cammino.

Mamma Eva ricorda così i suoi due “angeli”.

“Cari figli Antonello e Giovanni, Angeli miei. Sono passati 10 lunghi anni da quella sera del 28 febbraio 2015 e continuo a non chiedermi perché non ci sarà mai risposta a questa domanda. Mancate cuori miei. Mancano i baci, gli abbracci e tutto quello che è presenza. Siete un dolore d’animo continuo, difficile da spiegare. Conservo del vostro passaggio nella mia vita solo gioia e bei ricordi e ricca di tanto… Sorrido.

Non ho mai pensato che eravate miei ma, un regalo prezioso, questo sì. Vedo il vostro presente nelle cose belle che realizza vostro fratello. Vi vedo nei vostri amici (la comitiva), vi sento in loro, voi siete loro e mi raccomando continuate ad esserci. Come promesso io resto il tramite per non farvi dimenticare. Il tempo ha memoria corta, non ci è amico in questo. Voi siete rimasti lì e noi siamo andati avanti e viviamo di ricordi. Cuori miei, mamam vi ama”.

Un amore che non si spegne, un legame che il tempo non può cancellare.