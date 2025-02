A Campomarino si ‘ricorda’ la fine della seconda guerra mondiale

CAMPOMARINO. Seconda Guerra Mondiale. VE-Day 80^ Anniversario (1945-2025): tre giorni di eventi a Campomarino, dal 6 all’8 maggio.

La città di Campomarino si prepara a celebrare l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa (VE-Day) in ricordo delle Forze Aeree Alleate presenti sul suo territorio tra il 1943 e il 1945. Sarà un momento per incontrarsi, parlare e riflettere su quel giorno tanto atteso che rappresentò la rinascita dell’Europa. Sarà un’occasione per non dimenticare e per ripercorrere insieme la storia dei piloti di Campomarino che, dai campi di volo del Biferno, di Canne, della Nuova, di Madna e di Ramitelli, combatterono per restituire ai popoli europei la libertà. Molti di quegli aviatori oggi non ci sono più.

Ma il loro sacrificio, unito a quello di tanti altri militari, continua a vivere nei loro discendenti e nelle nuove generazioni a cui è affidato il compito di lasciare in eredità quei valori eterni di libertà, giustizia, coraggio, resilienza, diritti civili, eroismo, rispetto e uguaglianza. Sarà un evento che non vuole glorificare le guerre, ma celebrare la pace, quella stessa pace che oggi si cerca e si desidera nelle varie parti del mondo.