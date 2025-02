Accessi limitati e controlli, il borgo sarà più vivibile?

TERMOLI. La notizia della prossima attivazione dei varchi elettronici al borgo antico (e in via Alfano) ha suscitato una serie di commenti social al nostro articolo da cui trarre alcuni spunti di discussione, come l’istanza data da una lettrice, Laura: «Vorrei un consiglio per l’ingresso nel borgo antico. Ho mio padre invalido al 100%.

Sono in possesso del tesserino da invalido. Mi piacerebbe, ogni tanto portarlo a visitare il borgo antico. Come devo comportarmi oppure a chi devo rivolgermi? Grazie a chi può darmi informazioni senza incorrere a multe solamente a chi ha vissuto a Termoli e avrebbe piacere rivedere posti che ha frequentato sin da piccolo».

Diamo evidenza a questa richiesta, perché dovrà essere rimodulato il regolamento comunale, come ci hanno confermato dalla Polizia locale e, dunque, opportuno anche affrontare esigenze di questo tipo, oltretutto, proprio ieri abbiamo trattato del tema dell’accessibilità del borgo a una categoria dei disabili, gli ipovedenti.

Tuttavia, al di là dei varchi, necessario anche rimettere mano ad altre cose, secondo alcuni cittadini: tra questi, il muro del porto accanto alla scalinata a chiocciola e la passeggiata dei trabucchi, anche se immaginiamo che la definitiva sistemazione si potrà avere quando andrà a regime la delocalizzazione del depuratore e il recupero di quegli spazi.

Uno dei nodi da sciogliere proposto è quello di “chi ha le attività nel borgo per far entrare i clienti che arrivano e pagano per soggiornare, come ci si organizza?”

Anche su questo, occorrerà mettere mano al regolamento, per disciplinarlo una volta per tutte, secondo esigenze pubbliche e specifiche. Tuttavia, nel dibattito social, che ne è scaturito, la corrente di pensiero prevalente è quella di educare i turisti a non entrare nel paese vecchio, ma ci sarebbe da risolvere comunque il nodo dei parcheggi.

In ogni caso, il ripristino della Ztl era una necessità.

Emanuele Bracone