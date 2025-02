Addio a Harry Steward, uno degli ultimi eroi di Ramitelli

CAMPOMARINO. Si è spento Harry Steward, uno degli ultimi eroi di Ramitelli.

È venuto a mancare all’età di cento anni Harry Steward, pilota del 332° gruppo caccia impiegato a Ramitelli durante la Seconda Guerra Mondiale.

A Campomarino, tra il 1944 e il 1945, Steward ha completato ben 43 missioni, contribuendo al successo del cosiddetto “Esperimento Tuskegee” che portò alla fine della segregazione nell’esercito statunitense. Harry Steward ed è uno dei quattro Tuskegee Airmen ad aver abbattuto tre aerei tedeschi in un solo giorno.

Divenne famoso subito dopo la guerra quando, nel 1949 fece parte della squadra del 332° Fighter Group che vinse la prima competizione “Top Gun” a Las Vegas.

È uno dei protagonisti del libro “Red Tails”, nel quale ricorda la sua esperienza in Molise. Ha partecipato al documentario “Tuskegee Airmen. Return to Ramitelli” girato a Campomarino nell’estate del 2022 ed è stato premiato in occasione della prima mondiale del documentario a Washington nel febbraio successivo presso il Museo di Storia e Cultura Afroamericana.

Il chapter italiano della Tuskegee Airmen Inc. partecipa al dolore che ha colpito la famiglia, un dolore che si estende alla comunità di Campomarino, nella quale Steward è stato accolto e per la quale ha combattuto al fine di riportare in Italia libertà e democrazia.

Di recente ne avevamo celebrato il centenario.

Marco Altobello