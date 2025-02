Alimentazione e attività fisica: in cerca di adesioni volontarie per un nuovo progetto

CAMPOBASSO. La Lilt di Campobasso ha in programma uno studio clinico dal titolo: “Alimentazione e attività fisica: un modello combinato per migliorare la qualità della vita nei pazienti con cancro della mammella o del colon durante il follow-up”

Questa ricerca è promossa dalla Lilt di Catania in collaborazione con le sedi Lilt delle province di Campobasso, Catanzaro, Messina, Oristano e Trieste.

La ricerca ha come obiettivo generale quello di realizzare un programma di intervento sullo stile di vita sano nei pazienti con cancro della mammella e del colon a decorrere dal 4° anno dalla fine delle cure per migliorare la prognosi e ridurre il rischio di recidiva di malattia.

Ma per portare avanti questo nuovo progetto, la Lilt Campobasso è alla ricerca di persone che soddisfino alcuni requisiti e che siano desiderose di migliorare il proprio stile di vita con il supporto dei professionisti Lilt. Partecipando a questa ricerca, i pazienti arruolati su base volontaria, saranno sottoposti ad alcuni questionari sulla qualità della vita, sulle abitudini alimentari, sulla qualità del sonno e sul livello di attività fisica quotidiana individuale. Sulla base delle risposte fornite, verrà proposto un programma di intervento sull’alimentazione e sull’esercizio fisico.

L’adesione a questo progetto non comporta alcun rischio, non saranno effettuate procedure invasive e si potranno avere soltanto effetti benefici per la salute dei partecipanti.

L’adesione a questa procedura non comporta alcun onere finanziario, né prevede alcun compenso. I dati saranno riservati e verranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici.

Per ulteriori informazioni e adesioni telefonare alla segreteria Lilt dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 al numero 0875-714008 oppure telefonare al numero 3484716358 (Eleonora Iorio).