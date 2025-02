“Alla scoperta del valore sociale dell’agricoltura”: il ponte tra i territori del basso Molise e la Toscana

TERMOLI. Venerdì scorso, 7 febbraio, presso la sala consiliare “Falcone e Borsellino” nel palazzo comunale della località toscana Bagno a Ripoli si è svolto l’evento intitolato “Alla scoperta del valore sociale dell’agricoltura”, uno degli appuntamenti itineranti organizzati nell’ambito del progetto “CibiAmo la Toscana – La sostenibilità dei processi agroalimentari in Toscana” finanziato dalla Regione Toscana che vede coinvolta Anci Toscana in qualità di capofila e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio come partner per diffondere le migliori pratiche e le innovazioni in materia di agro-alimentare. Nicola Malorni è intervenuto con la relazione “Fausto: lo strano caso dell’ulivo che insegna a meditare“ per presentare in anteprima nazionale i primi dati della ricerca della Cooperativa sociale Kairos sulla Meditazione ed altri interventi psicoterapeutici mediati dalla Realtà aumentata negli uliveti.

I primi dati della ricerca fanno registrare cambiamenti significativi nelle scale Hamilton per la depressione (il 91% dei casi esaminati riporta un cambiamento clinicamente significativo e il 45% una remissione totale di insonnia, sintomi gastrointestinali, tachicardia e ansia generalizzata). Cambiamenti significativi sono stati inoltre confermati negli stili di vita ed alimentari. Il commento dello psicologo ideatore del Progetto Nicola Malorni: «Riteniamo, sulla base dei dati di ricerca fin qui ottenuti, che la meditazione mediata dalla Realtà Aumentata con l’olivo Fausto sia in grado di stimolare una regolazione del Sistema neuro-endocrino mediante interventi Mindfulness based e Polyvagal Informed. Tenuto conto delle più recenti ricerche in ambito neuro-scientifico, e in particolare della teoria Polivagale del ricercatore statunitense Stephen Porges, sosteniamo il potere benefico di interventi psicologici a valenza terapeutica negli uliveti basato sull’attivazione del del ramo Ventro-Vagale (per la precisione il X nervo cranico o Nervo Vago) del Sistema Nervoso Autonomo: attraverso pratiche meditative in contesti naturali, mediati da un “olivo” capace di parlare grazie alla Realtà Aumentata, riusciamo a stimolare il cosiddetto “freno vagale” (assicurato appunto dal Nervo Vago) sul Sistema Nervoso Simpatico, responsabile di stati abnormi di Ansia, Depressione e distress. Sono molto interessato, come analista e come ideatore e promotore dell’olivicoltura sociale, ad approfondire le connessioni tra la dimensione neuroendocrina della nostra salute e i nostri stili di vita».

Dalla scorsa estate sono state avviate in Molise iniziative per la diffusione in tutto il Paese del Protocollo Mbsr mediato dalla Realtà Virtuale ed Aumentata negli uliveti, a cura della Kairos. Il progetto Tocc prevede infatti per i prossimi tre anni una disseminazione sul territorio nazionale della sperimentazione attuata per l’innovazione digitale in olivicoltura sociale.