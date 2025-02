Asili nido e scuola materna comunale, tra Consiglio di Stato e proroga dei servizi educativi

TERMOLI. Dopo la sospensiva concessa in vista della camera di consiglio al Consiglio di Stato, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’istanza cautelare formulata dal Comune di Termoli sull’appalto per la gestione dei servizi educativi per asili nido e scuola materna comunale, procedura annullata dal Tar Molise, che ha giudicato inidonea la commissione che ha giudicato gli atti di gara.

Per questa ragione, l’amministrazione di via Sannitica, letta l’ordinanza del Consiglio di Stato, emessa in sede giurisdizionale, sul ricorso n. 291 del 2025 proposto dal Comune di Termoli, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare e per l’effetto è necessario prorogare per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura da quantificare anche in relazione all’eventuale instaurazione di un contenzioso; per garantire la continuità dei servizi essenziali oggetto dell’appalto Educativi e ausiliari presso gli asili nido e la scuola dell’infanzia Comunali – lotto n.1 servizi e servizi educativi e ausiliari presso la scuola dell’infanzia comunale lotto n.2, ha ritenuto necessario prorogare i predetti servizi presso gli Asili Nido comunali fino al 31 maggio 2025 e presso la Scuola dell’Infanzia comunale fino al 31 maggio 2025, funzionali all’espletamento della procedura di gara da quantificare anche in relazione all’eventuale instaurazione del contradditorio. Servizi prorogati al Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque.

Per i magistrati del Consiglio di Stato, non sussiste il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la normativa che limita la proroga del rapporto in essere a 6 mesi, è circoscritto ai contratti per acquisti e forniture di beni e servizi “già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”, mentre, in base alla disciplina applicabile alla fattispecie, non è configurabile la prospettata impossibilità di proroga nel lasso temporale strettamente necessario all’espletamento della procedura (da quantificare anche in relazione all’eventuale instaurazione di un contenzioso).