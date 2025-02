Autobus avvolto dalle fiamme, «Il trasporto pubblico è al collasso»

TERMOLI. Ancora una volta, il Molise è scosso da un incidente legato al trasporto pubblico: un autobus della SATI è andato a fuoco, proprio come il precedente avvenuto a San Felice del Molise qualche mese fa. Questo nuovo rogo, avvenuto a Castelmauro poco prima della mezzanotte, ha visto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Campobasso e Termoli. L’autobus, che aveva appena terminato la sua corsa e stava per essere parcheggiato, ha preso fuoco improvvisamente. Nonostante il tentativo dell’autista di spegnere le fiamme con gli estintori, il rogo ha divorato rapidamente il mezzo.

La denuncia che arriva dalle rappresentanze sindacali Faisa Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl Autoferro, è chiara. I trasporto pubblico in Molise è al collasso. Questo incidente, insieme ai precedenti, mette in luce un problema grave e ricorrente. Gli autisti sono costretti a garantire il servizio con mezzi non sicuri, spesso sottopagati e senza supporto adeguato, mentre le istituzioni sembrano assenti.

«Ancora un incidente, ancora un autobus della Sati S.p.A. che prende fuoco. Questa volta, per fortuna, il rogo è divampato a fine turno, senza passeggeri a bordo, evitando una tragedia annunciata. Ma il dato resta allarmante: è il secondo autobus della SATI che va in fiamme in pochi mesi, dopo quello di San Felice del Molise dello scorso ottobre, e il quinto grave incidente in soli cinque mesi.

Possibile che nessuno si renda conto della gravità della situazione? Dove sono i controlli?

Siamo al paradosso! Mentre la politica e le istituzioni tacciono e fingono di non vedere, continua il martirio degli autisti che vengono sospesi e puniti per il solo fatto di rispettare la legge e le norme di sicurezza. Chi invece dovrebbe garantire un servizio pubblico sicuro e dignitoso, chi dovrebbe vigilare sulla manutenzione e sulla sicurezza dei mezzi, continua a restare immobile.

Il trasporto pubblico in Molise è al collasso, e l’unico motivo per cui ancora funziona è il sacrificio di autisti sottopagati, senza stipendio, ricattati, sospesi e umiliati. Sono loro, ogni giorno, a garantire un servizio essenziale, costretti dalle aziende a mettere rischio la propria sicurezza e quella dei passeggeri.

Chiediamo risposte immediate e interventi concreti da parte delle istituzioni. Non possiamo più permetterci di contare solo sulla fortuna per evitare una strage. La sicurezza dei cittadini e dei lavoratori deve essere una priorità, non un optional».