Bandiera Blu: «Operatori e istituzioni ‘a lezione’»

TERMOLI. Conquistare la Bandiera Blu non è semplice, ma riconfermarla è ancora più ostico. Lo sanno bene sulla costa molisana, dove ci sono stati i comuni che pur avendola l’hanno perduta per via di requisiti non idonei. Ma si punta ad ampliare le competenze degli enti locali e dei partner di riferimento nelle materie osservate dalla Fee. Di questo si parla nel Corso di formazione: “sistemi amministrativi efficienti e criteri per l’assegnazione della Bandiera blu”. Da ieri e fino a venerdì prossimo, 28 febbraio, Termoli ospita la sessione formativa di rilievo internazionale finanziato nell’ambito del programma Interreg IPA South Adriatic.

L’iniziativa punta a rafforzare le competenze degli operatori turistici e delle amministrazioni locali sul tema della sostenibilità ambientale e delle buone pratiche amministrative legate all’assegnazione della prestigiosa Bandiera Blu.

L’organizzazione del corso vede il coinvolgimento attivo della Fondazione Turismo e Cultura Molise, che conferma il suo impegno nella promozione di percorsi formativi strategici per il territorio. “Essere parte di un progetto che punta a migliorare la gestione ambientale e a valorizzare le risorse turistiche locali è motivo di grande soddisfazione per la nostra Fondazione,” ha dichiarato Paco Manes, Direttore dell’Istituto Keplero e Presidente della Fondazione Turismo e Cultura Molise. “Iniziative come questa dimostrano come la formazione possa diventare uno strumento concreto di sviluppo territoriale”.

Il percorso formativo si svilupperà in cinque giornate di approfondimento e confronto, toccando temi chiave come: i criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu e le ricadute economiche per le destinazioni turistiche; le strategie di turismo sostenibile e il coinvolgimento delle comunità locali; la gestione delle risorse naturali e culturali attraverso il marketing territoriale; la sicurezza in mare e le pratiche eco-sostenibili per gli operatori turistici; l’innovazione nei settori agroalimentare e della cosmesi bio-ecologica. Il corso includerà workshop, studi di caso e attività pratiche, con l’obiettivo di fornire strumenti operativi per una gestione turistica sostenibile e innovativa.

Le sessioni formative saranno arricchite dagli interventi di esperti del settore e rappresentanti istituzionali, tra cui: Silvana Ciciola, assessore all’Ambiente del Comune di Termoli; Gianfranco Bove, dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli e referente per la Bandiera Blu; Marco Zollo; Paco Manes, Direttore dell’Istituto Keplero di Termoli e presidente della Fondazione Turismo e Cultura Molise; Marinangela Bellomo; Giuseppe Panico, Comandante della Guardia Costiera di Termoli e la docente Diana Ciliberti Università del Molise; oltre a esperti provenienti da enti locali, associazioni ambientaliste e aziende leader nel campo della sostenibilità. Il corso si svolgerà in diverse location strategiche della città di Termoli, tra cui la Cala Sveva Beach Club, il Borgo Antico, il Porto Turistico Marina di San Pietro, per favorire anche un contatto diretto con il territorio e le sue peculiarità.

L’evento si concluderà con una seduta pubblica in cui saranno presentati i progetti elaborati dai partecipanti, seguita dalla consegna ufficiale dei certificati di partecipazione. Alla giornata conclusiva di venerdì 28 febbraio parteciperanno autorità regionali, il sindaco della città adriatica Balice, il sindaco del Comune di Ugento (Lead Partner del progetto) e anche i rappresentanti dei partner di progetto albanesi e montenegrini. (Albanian Coast Lifeguards and Water Rescue Federation, Tourism Organization Of Ulcinj, comune di Lezha).