Bit 2025: oltre 10mila visitatori allo stand del Molise

TERMOLI. Oltre 10 mila i visitatori nello stand del Molise alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, svoltasi dal 9 all’11 febbraio. Più di 15 mila le brochure e gadget consegnati ai tanti che si sono fermati nell’area espositiva molisana, tecnologica ma con un occhio di riguardo alla tradizione e alle specialità eno-gastronomiche presentate e degustate durante la fiera espositiva.

Oltre 30 i comuni coinvolti tra amministratori locali partecipanti e i borghi facenti parte dei due cammini promossi: “Romanicamente in cammino” e la “Campana in cammino” e ben 75 le imprese rappresentate.

Tre giorni di grande attività nello stand del Molise dove non sono mancati dei visitatori di grande rilievo come il Ministro del Turismo in occasione dell’inaugurazione, il Presidente della Regione Lombardia Fontana,l’Assessore al Turismo del Comune di Palermo Alessandro Anello, il Presidente nazionale Unpli Antonino La Spina, il coordinatore nazionale degli assessori regionali al Turismo Daniele D’Amario tra i relatori, tra l’altro, di un talk show sul turismo nello stand molisano con Stefano Marinelli coordinatore regionale UilTrasporti Molise.

Il Molise, dunque, ha calamitato le attenzioni non solo per le proposte legate al turismo ma anche per gli eventi curati all’interno dello stand con 3 conferenze di grande interesse.

Il 9 febbraio grande attenzione per il convegno su territorio, paesaggio e cibo ed a seguire la presentazione del Carnevale europeo delle maschere zoomorfe e della brochure degli studenti del Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli, il “focus” sui cammini religiosi e l’anno giubilare con il video su San Timoteo, discepolo di Paolo.

Nella seconda giornata bene il talk show con il Presidente della Provincia Isernia Saia, il sindaco di Portocannone Gallo, Armando Marinelli della Pontificia Fonderia di Agnone, Giuseppe Nardone dell’Associazione nazionale Alberghi Diffusi, Claudio Papa Presidente di Coldiretti Molise, Sebastiano Venneri vicepresidente di Legambiente, Enrico Della Torre Presidente Vivi Appennino. Molto apprezzato l’intrattenimento musicale del maestro Piero Ricci e dell’Ecletnica Orchestra, la degustazione di specialità molisane con lo chef stellato Sergio Mei che è intervenuto sul tema enogastronomia e biodiversità. Con Mei anche Pasquale Felice di Cibi Molisani.

L’ultima giornata di Bit è stata caratterizzata dalla presentazione del progetto “Spiaggia Abile” con gli amministratori del litorale molisano: Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia, il progettista Fulvio Loreto di Termoli.

“La “tre giorni” è andata oltre le aspettative. Il bilancio è più che positivo – dichiara il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti –. Sono state giornate piene di eventi, visitatori ed entusiasmo dei partecipanti. Di questo ringrazio tutti e in particolare l’Aast Molise che ha curato la partecipazione alla Bit della Regione Molise”.