TERMOLI. “Rari, mai soli”. La Casa dei diritti sostiene la “Giornata mondiale delle malattie rare”, istituita nel 2008, cade il 29 febbraio, un giorno raro per i malati rari. Negli anni non bisestili, si celebra convenzionalmente il 28 febbraio. Si tratta di un evento mondiale che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle malattie rare e sul loro effetto sulla vita delle persone che ne sono affette. Purtroppo, sono più di 300 milioni le persone che vivono con una malattia rara. In Italia oggi, i malati rari sono tra i 2,1 e i 3,5 milioni, e di questi 1 su 5 è un bambino.

Con il termine Malattie Rare si indicano quelle condizioni la cui prevalenza nella popolazione è inferiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti. Sono condizioni eterogenee, molto numerose (l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato l’esistenza di circa 8.000 malattie rare conosciute e diagnosticate) e rappresentano un problema di sanità pubblica per il forte impatto sulla popolazione.

Nel concetto di rarità sono insite problematiche di vario tipo: la difficoltà ad essere diagnosticate, la complessità di approccio, la cronicità, l’onerosità del trattamento e della gestione, l’assistenza. I pazienti rari nella maggior parte dei casi non presentano una malattia suscettibile di guarigione, ma una condizione da accettare e da curare. Il compito degli operatori sanitari e dei medici specialisti è quello di prendersi cura di loro e ciò può essere realizzato al meglio integrando il sapere scientifico con una profonda solidarietà.

La fragilità di questi soggetti è proprio “nell’essere rari”, che grazie alla loro incredibile forza e la loro Speranza riescono a sopravvivere e ad alimentare quotidianamente la propria resilienza. E questa “speranza” si concretizza nell’amore della famiglia, nei medici, in persone affidabili, capaci di assistere e curare i pazienti più deboli nella loro sofferenza.

Le malattie rare sono invisibili solo se scegliamo di non vederle. La Casa Dei Diritti, da voce a chi lotta ogni giorno e per costruire un futuro in cui nessuno viene lasciato indietro.