Colori, maschere e coriandoli: aspettando il Carnevale

TERMOLI. Entusiasmo e divertimento, stamani, in centro, per la seconda delle mattine dedicate all’animazione per bambini.

Dopo l’annuncio della “Parata di Carnevale”, la festa più colorata dell’anno e più attesa dai bambini ha riservato due giornate tutte per loro.

Come avvenuto domenica scorsa, 16 febbraio, anche oggi, in Piazza Monumento “Aspettando il Carnevale”, una sorta di “entrée” carnevalesca per iniziare a far festa e coinvolgere tutti i bambini. A partire dalle 10.30 gran finale con “Giochiamo con Karamella” con attività di gioco con animatori protagonisti nell’arte del divertimento e del coinvolgimento dei più piccoli.

Piazza Monumento davvero gremita, con le famiglie ad accompagnare i più piccoli, ovviamente ‘mascherati’ e sotto una pioggia di coriandoli.