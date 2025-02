Concorso “Goccia d’oro”: l’eccellenza in competizione

LARINO. Goccia D’Oro XXI edizione: il concorso che premia l’olio extravergine del Molise. Dal 17 al 22 febbraio 2025 si terrà la ventunesima edizione del Premio regionale “Goccia D’Oro”, un evento che celebra l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva molisano. Organizzato dall’Arsarp, con il patrocinio del Comune di Larino, il concorso si propone di valorizzare i migliori oli regionali, incentivando la qualità e la diffusione del prodotto sui mercati nazionali e internazionali.

Il premio “Goccia D’Oro” nasce con l’intento di: promuovere gli oli extravergini molisani, con particolare attenzione a quelli biologici e Dop Olio Molise; stimolare gli olivicoltori e i frantoiani a migliorare costantemente la qualità della produzione; dare rilievo alla figura professionale degli assaggiatori di olio d’oliva, in linea con le normative italiane ed europee. Il concorso è aperto a: olivicoltori che producono olio in proprio con coltivazioni convenzionali, biologiche o Dop; frantoiani molisani, i cui oli sono stoccati presso le proprie strutture; associazioni di produttori. Gli oli in gara devono essere stati prodotti nel 2024 e rientrare nei parametri stabiliti dal Regolamento CEE 2568/91. I partecipanti sono suddivisi in due categorie: amatori (produzione fino a 5 quintali di olio); professionisti (oltre i 5 quintali di olio). I frantoiani professionisti concorrono automaticamente anche per il Premio Mario De Leo, assegnato all’azienda con il maggior numero di oli finalisti.

Gli Amatori devono consegnare i campioni entro il 14 febbraio 2025 presso la sede dell’Arsarp di Larino. I Professionisti devono manifestare l’interesse a partecipare entro il 13 febbraio 2025; i funzionari Arsarp preleveranno i campioni direttamente dalle aziende nella settimana successiva. Ogni partecipante deve fornire 4 bottiglie da 0,50 lt (di cui una etichettata) e 10 bottigliette da 100 ml per la giuria.

Le degustazioni saranno condotte da una giuria tecnica, composta da assaggiatori professionisti selezionati dal capo panel Maurizio Corbo. Il giudizio avverrà tramite sessioni online su Zoom, garantendo l’anonimato dei campioni. Saranno premiati i migliori oli nelle seguenti categorie: Fruttato leggero, medio e intenso; miglior olio Dop Molise; miglior olio Biologico; premio speciale “Francesco Ortuso” al miglior olio assoluto; premio Mario De Leo al frantoio con il maggior numero di oli finalisti; premio “Fabrizio Fazzi” a un componente della giuria votato dai colleghi; riconoscimento per un giovane operatore del settore. La premiazione sarà ampiamente promossa sui social media e sulla stampa locale e nazionale.

Il Premio “Goccia D’Oro” rappresenta un’importante occasione per i produttori molisani di mettere in mostra il proprio olio e farsi conoscere anche oltre i confini regionali. Un evento che celebra la tradizione olivicola del Molise, puntando sempre all’eccellenza.