Cuochi della delegazione molisana in sala consiliare

TERMOLI. Dopo gli ottimi risultati del “Beer & Food Attraction” i cuochi della delegazione molisana sono stati accolti dal sindaco Balice e dal vicesindaco Barile in municipio.

Sono reduci dai campionati della cucina italiana che si sono tenuti nell’ambito del “Beer & Food Attraction” di Rimini dove hanno fatto incetta di medaglie con la squadra di cuochi del Molise. Una manifestazione giunta alla sua nona edizione e che, ancora una volta, ha visto primeggiare i cuochi della regione in un più ampio contesto che ha messo di fronte tutti i migliori cuochi d’Italia.

La delegazione molisana è stata accolta in sala consiliare dal sindaco Nicola Balice e dal vicesindaco e assessore a Turismo e Cultura Michele Barile.

L’amministrazione comunale di Termoli li ha voluti ringraziare per i buoni risultati maturati e per aver dato una giusta interpretazione di uno dei settori che più è capace di veicolare il turismo locale grazie ai suoi prodotti e al modo di cucinarli. I cuochi della delegazione molisana si sono distinti nella sezione street food e nelle sezioni di squadra e a livello individuale. Un buon risultato in prospettiva di nuovi impegni all’orizzonte. “Il Molise – ha detto Massimo Talia – è stata una delle grandi sorprese della manifestazione”.

Da Massimo Talia anche una news interessante in quanto proprio Termoli nel 2026 potrebbe ospitare “La Festa del Cuoco”, una manifestazione di caratura nazionale che porterebbe in città, il 13 e 14 ottobre, centinaia di cuochi proveniente da tutta Italia.