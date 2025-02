Cyberbullismo e Bullismo, «Chiamaci se hai bisogno d’aiuto»

TERMOLI. Il 7 febbraio si celebra la Giornata Nazionale contro il Cyberbullismo, una ricorrenza istituita per sensibilizzare la società sull’importanza di proteggere i più giovani e tutti gli utenti del web da atti di violenza e abuso online. Quest’anno, è fondamentale estendere l’attenzione anche al fenomeno del bullismo in generale, che purtroppo continua a essere una piaga sociale diffusa.

Facciamo chiarezza per i meno esperti: il cyberbullismo è una forma di bullismo che avviene attraverso le tecnologie digitali, come internet, i social media, le app di messaggistica o i videogiochi online. Si manifesta quando una persona utilizza questi strumenti per molestare, intimidire, minacciare o umiliare un’altra persona. Le modalità più comuni di cyberbullismo includono: insulti e minacce online, diffusione di contenuti dannosi, esclusione sociale, creazione di profili falsi, e cyberstalking. Il bullismo invece, è un comportamento aggressivo e ripetuto che ha luogo solitamente in contesti fisici come la scuola o il luogo di lavoro, e può assumere forme come il sopruso fisico, psicologico e verbale. La vittima viene continuamente vessata, con effetti devastanti sulla sua vita quotidiana e sul suo benessere psicologico.

Il fenomeno del cyberbullismo e del bullismo è una piaga sociale ed ha assunto dimensioni preoccupanti negli ultimi anni, a causa dell’uso incontrollato e irresponsabile della tecnologia e della persistenza del bullismo in ambienti fisici. Come detto poc’anzi, le sue forme sono molteplici: insulti, minacce, diffusione di contenuti offensivi o umilianti, e molte volte anche la diffusione di video o foto private senza consenso. Le vittime, spesso adolescenti, subiscono danni psicologici che possono compromettere la loro crescita e il loro equilibrio emotivo, portando a fenomeni come ansia, depressione e, nei casi più gravi, anche al suicidio.

Riferimenti legislativi.

In Italia, la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo ha trovato un importante strumento legislativo con la Legge 71/2017, che ha introdotto misure specifiche per contrastare questo fenomeno. Con questa normativa, il legislatore vuole prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia in qualità di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. La legge privilegia azioni educative e formative, assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative. Inoltre, i genitori hanno un ruolo fondamentale nell’orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e nel monitorarne l’uso.

Come associazione impegnata nella difesa dei diritti umani e nella lotta contro tutte le forme di violenza, l’Associazione Casa dei Diritti è in prima linea nella battaglia contro il bullismo e il cyberbullismo. Lottiamo ogni giorno per sensibilizzare, educare e offrire supporto a chi è stato vittima di questi crimini, e sensibilizziamo i giovani sui rischi del web, mettendo in evidenza l’importanza di un uso consapevole e rispettoso delle tecnologie digitali. Collaboriamo con esperti legali e psicologi per offrire supporto alle vittime, assicurandoci che abbiano gli strumenti giusti per denunciare e contrastare ogni forma di bullismo, sia fisico che online.

L’impegno della Casa dei Diritti non si limita a sensibilizzare, ma si traduce anche in un’azione concreta di tutela dei diritti di chi subisce abusi, sia nel mondo fisico che in quello digitale. Continuiamo a insistere affinché le leggi siano sempre più efficaci e che l’educazione digitale diventi una priorità nelle scuole del nostro paese, affinché ogni individuo possa vivere e navigare in un ambiente sicuro e rispettoso.

La Giornata Nazionale contro il Cyberbullismo e il Bullismo è un’opportunità per riflettere sull’importanza di una cultura del rispetto e della solidarietà, online ed offline. Ogni forma di bullismo è inaccettabile, e solo attraverso un impegno collettivo potremo contrastare efficacemente questo fenomeno, proteggendo le future generazioni da danni irreparabili.

Se pensi di essere vittima di bullismo o cyberbullismo e hai bisogno di aiuto, supporto o semplicemente di qualcuno con cui parlare, la Casa dei Diritti è qui per te. Non sei solo/a. Contattaci e insieme troveremo il modo di affrontare questo difficile momento.

Chiamaci al numero verde gratuito 800.661.501 oppure scrivici a tiascolto@lacasadeidiritti.it.