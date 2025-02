Da una Bit all’altra, si pensa al salone del 2026

CAMPOBASSO. “Il ruolo della Bit di Milano è stato determinante per portare a casa tutta una serie di contatti e rapporti utili a raggiungere quello che è il nostro principale obiettivo: far venire i turisti in Molise”, questo quanto affermato dal Consigliere Regionale Delegato alla Cultura e al Turismo Fabio Cofelice nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede dell’assessorato a Campobasso a margine della tre giorni milanese che ha visto la Regione Molise impegnata alla Borsa Internazionale del Turismo dopo un anno di assenza.

Al tavolo della conferenza anche a Dirigente del Servizio Angela Aufiero, oltre a Goffredo D’Andrea, responsabile del progetto Molisensi il primo portale dedicato al Molise, l’imprenditore Salvatore Zeoli ed il responsabile del progetto Molitur, Fernando Ferri.

“I miei ringraziamenti – ha dichiarato il delegato regionale Fabio Cofelice – vanno innanzitutto alla struttura che ha voluto fortemente la presenza del Molise a una delle più importanti vetrine nel panorama turistico internazionale.

Una idea che ho condiviso fin dal primo momento; infatti, occasioni come queste, se utilizzate nella giusta maniera, sono determinanti per porre le basi sulle relazioni per attrarre turisti da fuori regione.

A prova di ciò – ha continuato il delegato regionale – durante la tre giorni milanese abbiamo avuto tutta una serie di conferme e di adesioni a tre grandi eventi che si svolgeranno in Molise: il Carnevale delle Maschere Zoomorfe di Isernia; i Carri di Larino e, naturalmente, la storia dei Misteri del Di Zinno per il Corpus Domini. Queste adesioni si concretizzano in numeri, con 150 camperisti che arriveranno per il Carnevale di Isernia ed ancora bus che arriveranno dalla Toscana, dalle Marche dall’Abruzzo nonché da altre regioni del Nord Italia. Pure per il Carnevale di Larino è previsto l’arrivo di autobus da Bari e dalla regione del Lazio.

E’ stato proprio questo successo di concretezza – ha continuato ancora il delegato – che ci ha subito spinto a rimetterci immediatamente al lavoro per la pianificazione della Bit 2026”.

Il consigliere Cofelice ha poi illustrato un’altra iniziativa, quella della ‘Borsa del Turismo Esperenziale del Molise .’ alla quale l’assessorato sta lavorando già da mesi. “Si svolgerà a Campobasso – prosegue Cofelice – in coincidenza delle festività legate al Corpus Domini. Metteremo in campo tutta una serie di iniziative anche coinvolgendo Proloco e associazioni con le quali abbiamo avviato una proficua collaborazione che puntano a valorizzare il territorio per esprimere al meglio cultura e tradizioni. Riteniamo che puntare sul turismo esperienziale possa essere una delle chiavi vincenti per la nostra regione che deve riconfermarsi come una destinazione turistica d’eccellenza.

Siamo perciò convinti – questa la conclusione – che il grande sforzo che abbiamo già messo in campo e che continuerà in questi mesi, ci darà i risultati che tutti auspichiamo”.