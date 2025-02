Demolito: il chiosco di Pozzo Dolce non esiste più

TERMOLI. Del vecchio chiosco di Pozzo Dolce, ormai, restano solo macerie e detriti. Quello che non ha fatto e non poteva fare l’incendio doloso del 29 novembre 2023, costato la vita a un senza dimora di cui si attende ancora l’identificazione ufficiale, è riuscito, per così dire, agli operai della ditta Panzerart, che con due mezzi hanno abbattuto il manufatto.

Nelle prossime ora la ditta incaricata dal Comune di Termoli provvederà allo sgombero degli inerti, liberando definitivamente l’area, che saranno avviati allo smaltimento.

Nell’autunno scorso ci fu l’ordinanza comunale che dette 20 giorni al privato per la rimozione, ma il termine è scaduto da tempo. Ora si sta intervenendo in sostituzione, con la pratica successiva di rifarsi sull’inadempiente per le spese sostenute.

L’area per motivi di sicurezza è stata interdetta nel settembre scorso.