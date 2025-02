Elettrodomestici da smaltire, c’è chi li getta nel canale

TERMOLI. Smaltimento dei Raee in modo corretto?

A Termoli c’è chi se ne infischia e addirittura li getta in un canale. Segnalazione che proviene da un cittadino solerte, indignato per tanta inciviltà. Nella zona di Rio Vivo-Marinelle, nell’acqua ‘immortalati’ un paio di elettrodomestici, tv (o monitor) e aspirapolvere, «Oltre a tanti rifiuti che si trovano in quella zona», precisa il nostro inviato speciale.

Comportamenti assurdi, quelli che vedono abbandonati in natura oggetti inquinanti, per cui è stata prevista una filiera di riciclo specifica. Senza dimenticare che il ritiro degli ingombranti è possibile gratuitamente contattando la Rieco Sud, così come il conferimento all’eco-centro, fino alle iniziative di quartiere.

Ma è un messaggio difficile da comprendere, per chi crede che il territorio sia una discarica autorizzata. Sollecitiamo le Guardie ecologiche a ulteriori controlli e, laddove servano, a elevare sanzioni.

Emanuele Bracone