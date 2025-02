“Esportando la Corsa dei Carri” alla Bit di Milano

PORTOCANNONE. Francesco Gallo, sindaco di Portocannone, e Valentina Flocco, assessore alla Cultura, in trasferta ieri all’edizione 2025 della Bit di Milano, nello stand della Regione Molise, per valorizzare e far scoprire anche le tradizioni dei piccoli borghi.

«Se alla Bit di Milano, Borsa Internazionale del Turismo, si parla del Molise e quindi dei Piccoli Borghi, delle Tradizioni e della Corsa dei Carri, ovviamente non poteva mancare la nostra presenza e la nostra testimonianza!», sottolinea il primo cittadino.

«Portocannone c’è anche in questo contesto, fieri e onorati di rappresentarlo e di proiettarlo, sempre di più, verso nuovi orizzonti. Il sindaco ha evidenziato che una volta divenuta stabile il sistema normativo che tutela e regola Carresi, in tutte le loro fasi, occorre passare alla fase di promozione e per questo, manifestazioni così tipiche, spontanee, partecipate non possono non essere un elemento di attrattiva forte del nostro territorio».

Per l’assessore Flocco: «Girare tra i padiglioni della Bit per noi è stata una preziosa occasione di confronto con le altre realtà regionali, i diversi approcci ma anche le note comuni. Comuni anche le difficoltà, le criticità che occorre affrontare con una prospettiva d’insieme. Lavorare in rete, questa l’espressione oggi ricorrente significa rinvenire e potenziare sinergie, relazioni virtuose essenziali in specie per la nostra regione, piccola sì, ma con una buona pluralità di tipologie di turismo, che offre paesaggi, tradizioni, e anche ritmi di vita variegati e turisticamente rilevanti, il tutto ancora fuori dalle rotte di massa, piccole perle che sarebbe bene valorizzare e custodire nel senso di un turismo sostenibile e di qualità. Un’occasione importante anche sotto il profilo della tutela delle minoranze linguistiche. Abbiamo avuto occasione di rapportarci con l’esperienza della Regione Sicilia su queste tematiche (incantevole, ricco, colorato e amplissimo il loro stand!). Questa radice etnica che ci accomuna e a tratti ci esalta e che può costituire un ulteriore volano per il nostro territorio, anche in una prospettiva di cooperazione transregionale».