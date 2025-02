Fango invade carreggiata, autobus esce fuori strada: «Inaccettabile»

MONTENERO DI BISACCIA. Ancora un inconveniente per un autobus del trasporto pubblico in basso Molise. A darne notizia, rimarcando le criticità del settore, è stata la segreteria regionale (assieme a quella provinciale) della UilTrasporti. «Questa mattina un autobus dell’Atm, che viaggiava da Montenero di Bisaccia verso Campobasso, è uscito dalla carreggiata sulla SP 13 a causa di fango che ha invaso completamente la strada. Per fortuna, sia i passeggeri sia il conducente sono rimasti illesi, e quest’ultimo, grazie alla sua esperienza, ha saputo prevenire danni più gravi.

Come è già stato evidenziato più volte dalla Uiltrasporti Molise, riteniamo che le autorità responsabili debbano riconoscere le pessime condizioni stradali e le difficili situazioni lavorative degli autisti del Trasporto Pubblico Locale che ogni giorno svolgono un servizio indispensabile per la collettività, intervenendo affinché simili incidenti non si verifichino in futuro. Ribadiamo l’urgenza di prendere misure nel settore. È inaccettabile, nel 2025, obbligare utenti e conducenti a percorrere strade inagibili per raggiungere le principali località del Molise partendo dai paesi circostanti. Chiediamo, inoltre, un’accelerazione sul nuovo piano dei trasporti regionale».