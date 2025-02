«Fiduciosi che la ricostruzione ripartirà col dovuto slancio»

MONTECILFONE. Il sindaco del comune capofila della ricostruzione post sisma, Giorgio Manes da Montecilfone, ha commentato il provvedimento di Palazzo Chigi sulla ricostruzione per il terremoto 2018. «Esprimo soddisfazione e apprezzamento per la rinnovata fiducia al commissario delegato alla ricostruzione post sisma che il governo ha espresso nei confronti del presidente Roberti, considerata anche la sua preparazione professionale da tecnico, estremamente necessaria a ricoprire questo ruolo, in quanto riesce ad avere un approccio pragmatico nella risoluzione delle problematiche che interessano il nostro territorio.

Siamo fiduciosi che il commissario prenderà in considerazione la nostra richiesta circa la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la ricostruzione, è questo l’appello lanciato dai Sindaci volto ad includere i casi che non hanno avuto accesso al contributo e che comunque rappresenta un problema per le nostre realtà. I Comuni e i tecnici stanno lavorando con la struttura Commissariale che ringrazio personalmente per essere sempre presenti e vicini a risolvere le varie problematiche che attanagliano le varie progettazioni e i vari decreti…»