Fondi alle strade del basso Molise, c’è anche il progetto sul viadotto Molinello di via Corsica

TERMOLI. La Regione Molise ha destinato 44 milioni per la messa in sicurezza della viabilità minori con interventi in diversi comuni del Basso Molise.

Particolarmente importanti sono i finanziamenti per i Comuni di Termoli, Montecilfone ed Acquaviva Collecroce così come dichiarano i rispettivi Sindaci Nico Balice, Giorgio Manes e Francesco Trolio, esprimendo soddisfazione della risposta positiva della Giunta regionale ringraziando il Presidente Francesco Roberti sempre attento alle esigenze ed alle istanze delle amministrazioni comunali.

Nello specifico, per Acquaviva e Montecilfone, si tratta di due importanti collegamenti intercomunali, e ciò rende le opere ancora più importanti in quanto non circoscritte nel breve territorio comunale ma estese a realtà limitrofe, ovvero 4.371.018,50 di euro per un “Intervento di messa in sicurezza e valorizzazione della viabilità intercomunale interessante i comuni di Montecilfone e Guglionesi con funzioni di collegamento del centro abitato di Montecilfone SP 168 (ex SS 483 Termolese – nei pressi del cimitero), con la SP 80 in prossimità dello svincolo per Larino sulla SS 647 (Bifernina)” e quindi tra i comuni di Montecilfone e Guglionesi e 1.715.402,12 di euro per Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione della viabilità intercomunale interessante i Comuni di Acquaviva Collecroce e Tavenna e con funzioni di collegamento del centro abitato di Acquaviva Collecroce alla SP 158 Castellelce creando un collegamento all’area del Trigno.

Importante sarà l’investimento per la città di Termoli, un intervento che prevede un importo di 4.520.000 euro finalizzati alla Manutenzione straordinaria del viadotto di Via Corsica denominato “Viadotto Molinello”. Uno snodo cruciale per la viabilità cittadina dove si concentra nelle ore di punta un grande flusso di traffico.