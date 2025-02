Giorno del Ricordo: «Momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento»

TERMOLI. Il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta ha voluto sottolinea il “Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, dell’Esoso Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata”.

«Rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento. La vicenda delle foibe rappresenta una delle pagine più tragiche e spesso dimenticate della storia italiana, legata agli eventi drammatici avvenuti sul confine orientale durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Questo termine si riferisce sia alle cavità carsiche naturali nelle quali vennero gettati migliaia di italiani, sia alla più ampia repressione etnica e politica che colpì le popolazioni italiane della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia.

Le foibe divennero il simbolo di questa tragedia: molte persone furono uccise e gettate nelle cavità carsiche, spesso ancora vive. Le vittime includevano civili, militari, intellettuali, sacerdoti e chiunque fosse considerato ostile al nuovo regime comunista jugoslavo. Tra tutti vale la pena ricordare l’estremo sacrificio di Norma Cossetto, giovane studentessa arrestata dalle milizie titine, violentata per giorni dai suoi aguzzini e infine gettata in una foiba, poiché non rinnegò mai la sua Patria.

Oltre agli eccidi, circa 350.000 italiani furono costretti ad abbandonare le loro case nelle terre cedute alla Jugoslavia (Trattato di Parigi, 1947). Questo esodo, spesso vissuto in condizioni di estrema difficoltà, segnò la diaspora di intere comunità che non vollero rinnegare la propria identità italiana. Questi esuli furono accolti in Italia in maniera spesso insufficiente, vivendo per anni in campi profughi e affrontando il peso dell’oblio e della marginalizzazione.

Per decenni, la vicenda delle foibe e dell’esodo è rimasta ai margini del discorso pubblico, complice il clima politico della Guerra Fredda, durante il quale si evitava di approfondire questioni che coinvolgessero il blocco comunista jugoslavo. Solo alla fine del XX secolo si è iniziato a fare luce su questa tragedia.

Nel 2004, l’Italia ha istituito il 10 febbraio come “Giorno del Ricordo” per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Questa giornata rappresenta un’occasione per riflettere su una storia di dolore, sacrificio e fedeltà all’identità italiana, rendendo onore a chi, nonostante le persecuzioni, non rinnegò la propria Patria e i propri valori. Le ultime vicende sull’imbrattamento della foiba di Basovizza dovrebbero far riflettere sul fatto che, purtroppo, nel nostro amato Paese ci sono ancora delle frange negazioniste che dobbiamo sconfiggere con la purezza del ricordo della realtà storica che ormai ci appartiene».