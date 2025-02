“Giusto tra le Nazioni”, lunedì omaggio al questore Palatucci

TERMOLI. Alle ore 10.30 di lunedì 10 febbraio, in via Madonna delle Grazie a Termoli, nei pressi dell’omonimo Santuario, a cura della Questura si svolgerà una cerimonia commemorativa in occasione dell’Anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, avvenuta nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau.

La cerimonia si terrà nelle adiacenza della targa dedicata al Questore Palatucci, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio numerosi ebrei stranieri e italiani.

Oltre al Prefetto di Campobasso, alle principali cariche politiche ed alle autorità civili, militari e religiose saranno presenti anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli.