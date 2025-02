Gratteri: «Non ce l’ho col Tribunale di Larino, ma la geografia giudiziaria va rivista»

CAMPOBASSO. Il procuratore Nicola Gratteri, durante un incontro a Campobasso con gli studenti del convitto nazionale Mario Pagano, ha commentato la questione della razionalizzazione delle risorse nel sistema giudiziario. Gratteri ha specificato di non avere nulla contro il Tribunale di Larino, ma ha sottolineato l’importanza di rivedere la geografia giudiziaria.

Secondo Gratteri, l’obiettivo non è chiudere tribunali, ma piuttosto ottimizzare le risorse, in modo da evitare il lusso di avere più procuratori e sostituti per ogni singolo ufficio. La razionalizzazione, secondo lui, è necessaria per garantire una gestione più efficiente e sostenibile del sistema giudiziario, soprattutto in un periodo in cui le risorse economiche sono limitate.

Il procuratore ha ribadito che non intende colpire nessun tribunale in particolare, ma ritiene che sia necessario un ripensamento generale sulla distribuzione delle risorse tra i tribunali.