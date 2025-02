I numeri dell’immigrazione e l’obiettivo integrazione

TERMOLI. Si sveleranno venerdì prossimo i numeri sull’immigrazione.

Il 13 febbraio 2025 alle ore 11, presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli in Via Sannitica 5, si terrà un importante evento dedicato al tema dell’immigrazione e delle prospettive future. L’iniziativa vedrà la partecipazione di istituzioni locali e nazionali, esperti e rappresentanti della comunità tunisina in Italia.

Programma dell’Evento

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di:

Nico Balice , Sindaco di Termoli

, Sindaco di Termoli Mariella Vaino , Assessore alle Politiche Sociali

, Assessore alle Politiche Sociali Federico Valente, Fondazione Millennium

A seguire, tra gli ospiti d’onore spicca la presenza di Kaled Fakih, Ministro con delega agli affari esteri, immigrazione e Tunisini all’Estero, nonché Console della Repubblica Tunisina a Napoli.

Interventi e Approfondimenti

Durante l’evento, interverranno esperti e rappresentanti di diverse realtà:

Carmela Basile , Europe Direct Molise

, Europe Direct Molise Luca Di Sciullo , Presidente del Centro Studi e Ricerca IDOS

, Presidente del Centro Studi e Ricerca IDOS Antonio Ruotolo , Presidente della Cooperativa Sociale “ANTEGI”

, Presidente della Cooperativa Sociale “ANTEGI” Fernanda Pugliese, Presidente della Rivista Kamastra

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Antonello Barone, ideatore del festival “Il Sarà – Dialoghi sul Futuro”.

Moderazione e Approfondimenti

A moderare l’evento sarà Hanen Gzaiel, Presidente di Salam APS, che guiderà il dibattito e stimolerà la riflessione sulle tematiche trattate.

Durante la giornata, sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente il download del Rapporto e della Scheda di Sintesi dal sito ufficiale www.dossierimmigrazione.it.

Un appuntamento di grande rilevanza per riflettere sulle sfide e le opportunità legate al fenomeno migratorio e al futuro delle comunità coinvolte.

«La presentazione del Dossier Statistico Immigrazioni è un appuntamento ormai consolidato e di grande importanza per la comunità termolese e molisana. Dal 2020, grazie all’impegno e alla visione della dott.ssa Hanen Gzaiel, presidente dell’associazione Salam APS, questo evento annuale è diventato un momento di riflessione e di confronto sulle dinamiche migratorie, un’occasione per analizzare i dati, comprendere le sfide e promuovere l’integrazione.

Anche quest’anno, con la presentazione del nuovo dossier, Salam APS si propone di offrire uno strumento prezioso per istituzioni, operatori del settore, studiosi e cittadini interessati a comprendere un fenomeno complesso e in continua evoluzione. Il convegno del 13 febbraio rappresenta un’opportunità unica per ascoltare voci autorevoli, ed esponenti istituzionali, che contribuiranno ad arricchire il dibattito e a tracciare nuove prospettive

Siamo certi che questa edizione sarà, come le precedenti, un successo e un momento di crescita per tutti i partecipanti.».