«Il commissariamento della sanità molisana è ancora un’occasione di cambiamento»

TERMOLI. Il commissariamento della sanità in Molise è avversato dai più, ma non da tutti.

Per il medico Asrem Giancarlo Totaro, «Il commissariamento della sanità molisana non è un impedimento assoluto alla soluzione di tutti i problemi ma anzi ritengo che il commissariamento sia una grossa opportunità per cambiare le cose. Non è il commissariamento il problema della sanità e chi lo insegue ciecamente fa tanta convinta demagogia. Tutti noi aspettiamo ed inneggiamo ed aspiriamo alla fine del commissariamento ma quando si va a caricare di contenuti questa aspirazione le cose possono essere diverse da quelle che appaiono. Porre fine al commissariamento non vuol dire che dopo si può fare tutto quello che si vuole o anche che “ci vuole” per migliorare la sanità molisana. Anzi potrebbe significare doversi assumere tutte le responsabilità di adeguarsi alle normative nazionali sugli stringenti standard che riguardano gli ospedali ed i relativi reparti riferiti alla popolazione ed ai livelli minimi di interventi ai fini della preservazione e garanzia della qualità degli stessi. Se fino ad oggi la sanità ha prodotto debiti, nonostante i tagli draconiani ai servizi con o senza commissariamento, come si potranno garantire tutti i servizi anche ospedalieri attualmente esistenti con gli stessi soldi? Ma soprattutto come adeguare il servizio sanitario regionale alla sopravvivenza di tutti i 4 ospedali, con i reparti ed i servizi in essi esistenti compresi tutti punti nascita ed i reparti non previsti per gli ospedali di base e di I° livello di una regione con meno di 300 mila abitanti?

Il problema non il commissariamento ma la inadeguatezza delle leggi vigenti che non hanno previsto una scala di distribuzione delle risorse economiche e dei servizi adeguata e proporzionale anche per le regioni più piccole e scarsamente abitate come il Molise. Allora diventa necessario prima cambiare tutte norme in materia di organizzazione sanitaria e di garanzia dei Lea affinché anche le regioni come il Molise che hanno un rapporto spesa/abitante più elevato con una specifica bassa economia di scala ed indice di produttività (popolazione ,densità abitativa, caratteristiche territoriali e viarie, indice di vecchiaia…) e solo dopo procedere a questa ristrutturazione generale della azienda Sanitaria per adeguare le nuove e più cospicue risorse in modo ottimale. Togliere il commissariamento della sanità in questo momento senza riforme adeguate al Molise con la preventiva abolizione di norme come es. la Balduzzi e la remissione dei debiti esistenti, significherebbe creare il presupposto del ripetersi di tutti gli errori del passato che hanno portato all’attuale problematica situazione.

Non si può continuare a vivere in eterno nelle attuali paludose condizioni in quanto o si tagliano gli ospedali e i servizi o si prevedono nuove norme e più soldi. Il nuovo Pos è la testata d’angolo della costruzione e dovrebbe rappresentare un segnale forte, chiaro ed altrettanto coraggioso nei confronti delle istituzioni nazionali affinché finalmente si consideri presupposto necessario il riconoscimento della estrema particolarità politica ed amministrativa di una regione con le peculiarità del Molise».