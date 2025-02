Il fascino del borgo antico colpisce ancora

TERMOLI. Il fascino di Termoli, del borgo antico e del mare Adriatico, con la costa che si allunga sotto un sole gradevole che rende tiepida la mattinata del penultimo venerdì di febbraio, colpisce anche due bellezze brasiliane, come Ana e Andreja, in Molise da un mese, provenienti da Roma.

Attualmente, soggiornano a Lucito e Oratino, e in questa mattinata hanno deciso di spostarsi sul litorale, assieme alle loro famiglie.

Le abbiamo ‘disturbate’, per così dire, mentre scattavano selfie accanto al Castello Svevo e la curiosità ci ha portati a chiedere da dove provenissero, Ana da San Paolo, Andreja dal Mato Grosso.

Tra un mesetto torneranno di nuovo nella capitale, porteranno con loro il ricordo di Termoli, che hanno rivelato di apprezzare particolarmente.

La destagionalizzazione turistica deve essere uno degli obiettivi principali di chi amministra, in sintonia e sinergia con gli operatori, perché il paese vecchio è meta quotidiana di decine di persone che lo scoprono, rimanendone entusiasti.