GUGLIONESI. Il linguaggio della testa, del cuore e delle mani contro lo spopolamento delle aree interne.

Elena Beccaccelli rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in una intervista al Corriere della Sera del 18 gennaio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025, parla delle visioni e della policy gestionale femminile delle università. Nella intervista viene sottolineato infatti che sono ben sette le rettrici a guidare altrettanti atenei lombardi. Sembra quindi che nel mondo accademico si stia assistendo ad un notevole cambiamento veicolato appunto dal vento di rinnovamento ispirato da una visione al femminile che vede: gli studenti “non come semplici destinatari della missione educativa, ma interlocutori e protagonisti attivi”; le Università “come luoghi di incontro e confronto libero per costruire il bene comune nella ricerca continua della verità intellettuale”, chiamate a “preparare classi dirigenti e generazioni future consapevoli che diventare professionisti include empatia e umanità”. La rettrice infine, evoca Papa Francesco, nell’affidare all’università’ “la valorizzazione delle intelligenze multiple ossia i tre linguaggi della testa, del cuore e delle mani”.

Come si può non essere d’accordo con questa visione? Peccato che il tutto cozza con la dura realtà delle cose. E’ la Rettrice stessa che indica come fattore limitante della forte attrazione di queste eccellenze formative, quasi tutte situate in Lombardia, i costi delle residenze degli studenti. Possiamo aggiungere che proibitivi non sono solo i costi delle residenze universitarie che ammontano in media a 7.700€ posto letto/anno, ma anche le quote di iscrizione che, nelle università private più prestigiose (Cattolica, Bocconi, Luiss ecc.) si collocano tra i 10.000 e i 15.000 €/anno; senza contare il costo dei consumi privati (pasti, trasporti, vestiario; materiali didattici come libri, dispense, pc ecc.) che impattano sulle vite anche degli studenti iscritti nelle università pubbliche.

Ma, il fiore all’occhiello della Rettrice è il cosiddetto “Piano Africa” con 123 progetti attivi e partnership con atenei e istituzioni locali in 40 paesi africani che permettono a circa 3.000 studenti la frequenza, dai loro paesi, dei programmi della prestigiosa Università milanese.

Possiamo affermare senza ombra di dubbio che chi ha ideato un tale progetto ha utilizzato per intero le intelligenze della testa, del cuore e delle mani, trasferendo queste, alle giovani generazioni africane permettendo loro di: rimanere nei luoghi di origine in opposizione allo svuotamento in atto; acquisire le “skills” fondamentali per attivare lo sviluppo autocentrato di quei luoghi; limitare il concentramento umano nelle grandi città causa della invivibilità, del lievitamento dei costi e del detrimento delle condizioni ambientali.

Ma cosa succede a tale proposito nelle regioni meridionali e nel Molise?

Fonti SVIMEZ elaborati su dati del MIUR del 2018 ci indicano:

1. che su 11.422 studenti universitari molisani, il 42,20% pari a 4.815 erano iscritti nelle università del centro nord, mentre 6.607, pari 57,80% erano iscritti nelle università del Sud;

2. che il 25,60% pari 175.093 studenti universitari del sud erano iscritti nelle università del centro nord.

È un vero esodo di cervelli che alla fine degli studi non rientrano nelle regioni di origine e che contribuisce ad impoverire in vari modi le regioni del sud e significativamente il Molise.

L’impoverimento deriva da:

A) una minore spesa che lo stato dedica alle istituzioni universitarie e scolastiche del sud dovuta alla migrazione studentesca;

B) consumi privati che gli studenti emigrati e le loro famiglie spendono al nord.

C) la perdita stabile dei giovani laureati che alla fine degli studi non tornano al sud e che negli ultimi 10 anni ammontano a 116 mila unità.

La perdita economica totale tra A +B secondo Svimez ammonta a circa 3 miliardi di €/anno con una perdita del PIL meridionale di 0,4 punti percentuali.

Ma non è finita: la minore spesa dedicata alle istituzioni scolastiche meridionali attiva un circuito vizioso che abbassa le competenze acquisite dagli studenti. Svimez ci indica che nel 2021/22 il 42,7% degli studenti di V superiore situati al sud, presenta competenze “molto deboli” in matematica e in altre materie importanti. Mentre si diffonde tra gli studenti l’incidenza dell’analfabetismo funzionale caratterizzato dal non capire quello che si legge.

Torniamo per un momento a considerare il dato puntuale dei 4815 studenti molisani iscritti nel 2018 alle università del centro nord, per sottolineare che ammettendo una durata media dei corsi di laurea di 5 anni, significa che nel Molise è come se sparisse ogni 5 anni un paese della grandezza di Guglionesi abitato completamente da giovani. A questi bisogna aggiungere i giovani che sono riusciti a formarsi in loco nelle professioni sanitarie e negli istituti tecnici e che trovano lavoro solo nelle regioni del centro nord. Ecco come si spiega il deserto che incombe a Guglionesi e nell’intero Molise di cui tutti parlano e sentono sulla loro pelle. Non c’è famiglia che non abbia figli o parenti al centro nord e questo via via sposta ogni interesse, sia materiale che mentale verso ciò che succede ai figli lontani tralasciando e trascurando una visione del futuro e investimenti in loco. È così che non si ristrutturano case nei centri storici, i negozi chiudono, non si manutengono i territori, le vie di comunicazioni vanno a pezzi e si resta inermi nei confronti del fiorire dei reati predatori come furti di auto, razzie nelle aziende agricole e nelle abitazioni urbane dovute all’allentamento del controllo sociale e alla minore spesa pubblica per i servizi di sicurezza proprio per la contrazione della densità della popolazione.

Come se ne può uscire?

Che ne dite di un “Piano Africa” anche per le regioni meridionali e per il Molise? Non è una provocazione. Pensiamoci bene!

“Aiutiamoli a casa loro” per una volta diventa uno slogan auspicabile!

Vi sono risorse tra PNRR, fondi strutturali 2021-2027, REactEu, Fondo di coesione e Just Transition Fund che ammontano per le regioni meridionali a circa 220 miliardi di € da utilizzare nei prossimi 5 anni.

Se l’Università Cattolica riesce a formare “a casa loro” 3.000 studenti di 40 paesi africani si potranno ben formare con una infinitesima parte dei fondi di cui sopra i 116.000 studenti nelle loro regioni meridionali, tra cui i 4815 studenti molisani. Ciò può essere fatto con progetti, accordi e integrazioni con le Università e tra Università, ristrutturando e infrastrutturando i palazzi più belli dei centri storici dei piccoli comuni rendendoli eleganti e funzionali con tecnologie che permettono di seguire a distanza i corsi più prestigiosi e uscire da quel circolo vizioso sopra descritto e che l’Europa stessa definisce “la trappola dello sviluppo dei talenti”.

Rendere attrattive le Università del sud produrrebbe lo 0,4 del Pil meridionale che potrebbe raddoppiare se accanto a questo si implementassero progetti di lavoro a distanza organizzati negli stessi eleganti palazzi storici dei paesi e delle cittadine meridionali. Quest’ultimo punto riguardante la nuova organizzazione tecnologica del lavoro richiede un coinvolgimento del governo, delle regioni, dei sindacati e delle aziende del nord con misure specifiche per rendere conveniente, per quest’ultime, il trasferimento di precisi settori di lavoro nei luoghi di origine dei lavoratori. Ecco prodursi un volano che potrebbe ripopolare i paesi e riattivare l’intera economia di settori di territorio meridionale di fatto completamente abbandonati. Ma ciò può essere fatto solo attraverso la valorizzazione delle intelligenze multiple della testa, del cuore e delle mani e per questo non possiamo che affidarci a Papa Francesco affinché scuota gli organismi di indirizzo politico delle istituzioni perché come scriveva Jean-Jacques Rousseau nel suo Contratto Sociale, citato a conclusione della magistrale prolusione sulle aree interne – un vero e proprio manifesto sul come fare e che fare delle/nelle aree interne, che invito tutti ad ascoltare attentamente su YouTube – dalla professoressa Luisa Corazza Ordinaria di Diritto del Lavoro del Dipartimento di economia dell’Università degli studi del Molise in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024/25: “Quando c’è prosperità i popoli crescono, mentre quando c’è malgoverno si produce lo spopolamento”.

Nicola Ciarallo