Il Molise punta alle cure palliative: potenziamento rete e posti letto

TERMOLI. Il Molise avanza verso una riorganizzazione delle cure palliative con l’approvazione del Piano regionale di implementazione, un’iniziativa che punta a garantire una rete capillare di supporto per i pazienti con malattie croniche e evolutive. Obiettivo principale del piano è la creazione di un modello organizzativo integrato che definisca ruoli, livelli e requisiti necessari per offrire assistenza di qualità sull’intero territorio regionale.

Un aspetto centrale della riforma riguarda l’ampliamento della rete di Hospice. Attualmente la regione dispone di 5,5 posti letto per 100.000 abitanti, ma il piano prevede l’aggiunta di almeno altri 7 posti letto, con l’intento di raggiungere il 90% della popolazione potenzialmente interessata entro il 2028. Si tratta di pazienti che affrontano patologie per le quali le terapie tradizionali non sono sufficienti a stabilizzare la malattia o a prolungare significativamente la vita.

Il Piano regionale di implementazione delle cure palliative non si limita solo a incrementare i posti letto, ma mira anche a creare una rete più strutturata, con sedi e attività ben definite. Un altro obiettivo fondamentale sarà potenziare le competenze professionali e tecnologiche, affinché le cure palliative siano accessibili e appropriate per ogni paziente, rispondendo così a un bisogno sempre più urgente in una regione che, come molte altre, si trova a dover far fronte a una popolazione che invecchia rapidamente.

Con questo piano, il Molise si prepara a un futuro dove la qualità della vita dei pazienti gravi e delle loro famiglie non sarà più solo una speranza, ma una realtà concreta, distribuita in modo uniforme su tutto il territorio.