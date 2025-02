Il Molise torna in vetrina alla Bit di Milano: sinergia tra Regione e Azienda di soggiorno

TERMOLI. Il Molise torna alla Bit con un suo stand grazie alla sinergia tra l’Ente Regione e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise. Uno stand innovativo che concede una visione concreta ma diversa della nostra regione grazie a un gioco di specchi che amplifica la bellezza delle immagini trasmesse su enormi schermi. Un ottagono che simboleggia la perfezione, il battistero, la resurrezione, perché ai sette giorni del tempo umano aggiunge il nuovo giorno, quello appunto della rinascita, che dal suo centro irraggia il concetto di sinergia tra le varie componenti e ne trae sinuose linee partecipate e foraggianti Autentiche Emozioni.

Il tema della sostenibilità ambientale, della biodiversità, delle tradizioni connesse alla vita dei borghi rurali di un Molise in cerca di restanze da raccontare. Un vero concetto che trae, dalle varie esperienze acquisite, la forza di una regione che non ha necessità di affabulanti promesse, ma di concrete azioni atte a consentire una concreta azione sinergica tra gli attori del settore onde rafforzare la progettualità comune e la partecipazione attiva. Ben oltre le aspettative le adesioni che vedono ben circa cinquanta imprese partecipare alla Bora più importante in Europa dopo quella di Berlino. Spazio agli incontri, ai convegni, alla musica senza far mancare la forza gastronomica che vedrà degustazioni stellate e non del tutto convenzionali per una Borsa del Turismo.

Stupire per favorire l’effetto sorpresa e stuzzicare la voglia di conoscenza della regione della non esistenza che sempre più è attrattiva, sempre più coinvolgente e coinvolta in trasmissioni televisive, riviste specializzate. Un aumento notevole di presenze si registra ormai da qualche anno e sempre più coinvolge il settore esperienziale che da solo, con il grado altissimo di tradizionalismo, fa parlare di sé. L’innovazione è d’obbligo e grazie a giovani leve sempre più si interconnette con la tradizione formando un mix esplosivo e mai domo alle difficoltà che non si possono certamente nascondere.

Si torna alla Bit per rimarcare potenzialità e coerente responsabile nello scrivere un percorso che già tracciato necessita solo di essere reinterpretato con spirito unitario e senza pregiudizi di sorta. Presenza importanti onoreranno con la loro presenza per favorire rapporti, scambi di idee e unità di intenti. La convegnistica vedrà presentare al grande pubblico nuovi progetti, nuove esperienze, tecnologie di supporto e tanto altro. Tre giorni intensi per parlare al Mondo di Molise.

I dettagli saranno presentati alla stampa il giorno 5 febbraio a partire dalle ore 10,30 presso la sede della Giunta Regionale in via Genova. Presenti il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il Consigliere delegato al turismo e Cultura Fabio Cofelice, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo rappresentata dal Commissario on.le Remo Di Giandomenico, i rappresentanti della Semiotic Lab, ideatrice dello stand, operatori e agenzie.