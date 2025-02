Il picchetto della Misericordia omaggia Iole Pasquino

TERMOLI. Chiesa di San Pietro gremita per i funerali della signora Iole Pasquino, moglie del fondatore della Misericordia di Termoli, Romeo Faletra. Cerimonia celebrata con particolare intensità da padre Enzo Ronzitti, che della confraternita è riferimento da sempre, con un pensiero rivolto al Governatore onorario, assente per motivi di salute e al quale anche Termolionline rinnova il cordoglio e i sentimenti di amicizia.

Parole toccanti, che hanno commosso la famiglia, com figli, nipoti e altri congiunti, nel disegnare sia l’impegno nell’ambito sociale che il rapporto simbiotico vissuto nella famiglia, nell’omelia che ha raccontato una vita, nella sua esperienza terrena.

Schierati tutti insieme gli ‘angeli azzurri’ della Misericordia, che all’arrivo del feretro e all’uscita, hanno reso omaggio con un picchetto d’onore. Presente in chiesa anche il labaro dei Lions.

La dottoressa Elda Della Fazia, al termine delle esequie, ha rivolto un saluto da parte della Misericordia di Termoli, di Grottammare e del coordinamento di Marche, Abruzzo e Molise.

Di Iole, pubblichiamo il ricordo di Michele Trombetta:

«Cara Iole, te ne sei andata dopo aver lottato con tutta la forza di una vera guerriera. Hai combattuto con coraggio e dignità contro quel male che cercava di piegarti, ma il tuo amore per la vita e per la tua famiglia poderosa ti ha sostenuta fino all’ultimo istante.

Tuo marito Romeo, che affettuosamente chiamavo “il Governatore” dai tempi in cui lavoravamo insieme in Fiat, parlava sempre di te con un amore profondo e sincero. Ogni sua parola tendeva a esaltarti, portandoti simbolicamente sul palmo della mano. Conoscendoti di persona, ho capito che non esagerava affatto: eri persino più straordinaria di quanto lui raccontasse.

La notizia della tua scomparsa ci ha riempiti di tristezza. Il pensiero va subito a Romeo, ai tuoi meravigliosi figli Dyego, Rony e la dolce Simona, che ti è sempre stata accanto, assomigliandoti non solo nell’aspetto ma anche nella determinazione e nel cuore grande. E poi ai tuoi adorati nipoti, che ti hanno amato come una grande mamma e nonna.

Soprattutto penso a Romeo, che in questo momento avrebbe avuto tanto bisogno del tuo appoggio. Ma sono certo che da lassù continuerai a vegliare su di lui e su tutti loro con amore infinito. Alla tua splendida famiglia vogliamo far sentire tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza a Romeo e ai suoi ragazzi in questo dolore immenso.

Addio, Iole, donna minuta ma dal cuore immenso. Il tuo esempio e il tuo amore resteranno per sempre con chi ha avuto il privilegio di conoscerti».