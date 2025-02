Infermiere aggredite verbalmente in reparto, «Stufe di essere insultate mentre lavoriamo»

TERMOLI. Stamattina, nel reparto di diabetologia dell’Ospedale San Timoteo, alcune infermiere sono state vittime di un’aggressione verbale da parte di un paziente. Questo episodio non è un caso isolato, ma si inserisce in una lunga serie di attacchi verbali che il personale sanitario subisce quotidianamente. Le infermiere sono spesso prese di mira con espressioni volgari e minacce che non solo feriscono psicologicamente, ma rendono il loro lavoro sempre più difficile e stressante.

«Ogni giorno è una lotta. Ogni giorno combattiamo con le persone che ci insultano gratuitamente. Siamo davvero allo stremo delle forze».

La situazione è diventata insostenibile. Molte infermiere sono ormai allo stremo, costrette a gestire un carico di lavoro crescente, ma anche un ambiente in cui sono costantemente attaccate verbalmente. Non è facile continuare a lavorare con la stessa passione e dedizione quando ci si trova continuamente sotto pressione e privi di rispetto.

«Abbiamo cercato di far capire che ci sono orari e regole da rispettare, ma alla gente non importa. Così facendo, rendono il nostro operato più difficile e ci rendono vulnerabili con la paura di commettere errori e in questo lavoro, sbagliare non è concesso. Non le facciamo noi le regole. Se una cosa non si può fare, chi siamo noi per fare il contrario».

Inoltre, il reparto di diabetologia sta affrontando una grave difficoltà nell’assicurare le visite per il diabete gestazionale. Le agende sono piene, e molte gestanti non riescono a ottenere un appuntamento tempestivo. Questo ha spinto molte donne in gravidanza a rivolgersi a strutture private, ma se una paziente sceglie un medico privato, il materiale necessario per la gestione del diabete gestazionale deve comunque passare attraverso un iter burocratico con il diabetologo dell’ospedale pubblico, rallentando ulteriormente il processo di cura e creando disagio per le pazienti e il personale.

La situazione è diventata insostenibile, e si fa urgente che le istituzioni e la comunità prendano coscienza delle difficoltà che il personale sanitario affronta ogni giorno. Non è accettabile che la violenza verbale diventi una parte integrante della professione infermieristica. È necessario un cambiamento per garantire un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e per permettere alle pazienti di ricevere le cure tempestive di cui hanno bisogno, senza ulteriori ostacoli burocratici.

«Le ingiurie e le offese, oltre alle minacce ci stanno prosciugando. Siamo davvero stanche».

Alberta Zulli