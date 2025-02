Ingresso del vescovo Palumbo: il programma completo

TERMOLI. Ufficializzato il programma definitivo per l’ingresso solenne del nuovo vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo. Domani, sabato 22 febbraio 2025, è in programma la presa di possesso canonico che prevede diversi momenti alla presenza del Presbiterio e del Popolo di Dio.

Di seguito, si riporta il programma generale.

INGRESSO DEL VESCOVO NEL TERRITORIO DIOCESANO

Alle ore 15.15 il vescovo sarà accolto dal Parroco della Parrocchia San Paolo in Montenero di Bisaccia e da una delegazione della diocesi (i tre vicari episcopali) presso la Chiesa “Mater Misericordiae” in località Costa Verde (Montenero di Bisaccia) all’ingresso del territorio diocesano. Il corteo formato dalla macchina del vescovo, da quella dei vicari episcopali che accolgono il vescovo eletto, dalla polizia stradale e dalla polizia locale del comune di Termoli si avvierà verso Termoli.

ARRIVO A TERMOLI (BORGO ANTICO) E ACCOGLIENZA

Alle ore 15.30 circa è previsto l’arrivo all’ingresso del borgo antico, lato Torretta Belvedere dove il vescovo sarà accolto dall’Amministratore Apostolico monsignor Gianfranco De Luca, dal sindaco di Termoli, dal Prefetto, dal Presidente della Regione Molise, dai sindaci della Diocesi con i gonfaloni dei rispettivi comuni, dalle altre autorità civili e militari, da tutti coloro che vorranno essere presenti. I Gonfaloni saranno sistemati lungo il perimetro dell’ingresso al borgo.

I Gonfaloni apriranno il breve corteo, seguito dal vescovo e dalle autorità e dai fedeli presenti, fino a piazza Duomo. Arrivati in piazza autorità e fedeli entreranno in cattedrale. I sindaci avranno il posto riservato nelle sedie ai piedi della scalinata mentre alcuni fedeli con il pass accederanno sul presbiterio.

SALUTI ISTITUZIONALI

Sul sagrato della cattedrale avverranno i saluti istituzionali da parte del sindaco di Termoli, del Prefetto di Campobasso, del Presidente della Regione Molise. Al termine dei saluti le autorità, assieme al presidente della provincia di Campobasso e alla Giunta comunale di Termoli saliranno in presbiterio mentre il vescovo inizia il rito d’insediamento.

RITO DI INSEDIAMENTO CANONICO

Terminati i saluti inizierà il rito dell’insediamento canonico. Il vescovo bacerà il crocifisso portogli dal presidente del Capitolo Cattedrale quindi aspergerà sé e i presenti ed entrerà in Cattedrale. Dopo la sosta in adorazione nella cappella del Santissimo Sacramento, il vescovo eletto salirà in presbiterio dove davanti all’altare saranno collocate due sedie per la prima parte del rito. I canonici del capitolo della Cattedrale e del capitolo della Concattedrale indossano l’abito corale.

Monsignor De Luca, che presiederà come amministratore apostolico l’atto canonico, e monsignor Palumbo saranno in abito corale senza stola (come indicato dal Dicastero del culto divino). Letta la bolla, quando il vescovo sarà accompagnato alla cattedra alcuni dei presenti lo saluteranno, un rappresentante per ogni “tipologia”: don Guglielmo per i sacerdoti (il più giovane di età), suor Lidia (in rappresentanza delle religiose), monsignor Gabriele Mascilongo (per il Capitolo Cattedrale), Sebastiano D’Angelo (Economo, per la curia), Grazia Servillo (consulta dei laici). Al termine degli omaggi di saluto al vescovo ci sarà la lettura e la firma del verbale che concludono il rito in cattedrale.

TRASFERIMENTO DALLA CATTEDRALE ALLA CHIESA DI SAN FRANCESCO PER SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Al termine del rito in Cattedrale si raggiungerà in auto la Chiesa di San Francesco dove alle ore 17.30 è prevista la Solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio Palumbo.

DOMENICA 23 FEBBRAIO CELEBRAZIONE IN CONCATTEDRALE A LARINO

Domenica 23 febbraio 2025 il nuovo vescovo Claudio sarà accolto a Larino. Alle 10 ci sarà l’accoglienza in piazza Duomo e alle 10.30 il solenne pontificale nella Basilica Concattedrale.