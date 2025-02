ISOLE TREMITI. Come riferisce la sindaca Annalisa Lisci sui sociale: «In attesa dell’imminente stagione estiva 2025, l’Amministrazione Comunale ha avviato importanti lavori di pulizia e ripristino della strada perimetrale. Un intervento necessario per garantire sicurezza, decoro urbano e una migliore vivibilità per residenti e visitatori. Il nostro impegno è costante: vogliamo preservare la bellezza delle Isole Tremiti, valorizzando ogni angolo del nostro territorio».