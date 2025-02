«La lotta non si arresta, il dissenso è democrazia»

TERMOLI. In un sabato dai molteplici scenari, visto l’ingresso solenne del nuovo vescovo, Claudio Palumbo, l’impegno politico non ha rinunciato a far sentire la propria voce, a Termoli (come in tutta Italia e nei due capoluoghi molisani).

La Rete Molisana contro il DdL Sicurezza ha aderito alla giornata nazionale di mobilitazione contro il disegno di legge 1660.

Una manifestazione che ha bissato quella del nove novembre scorso, mirata a contrastare le involuzioni antidemocratiche che questo disegno configura, richiamando l’attenzione dei cittadini sulle conseguenze dell’approvazione di questa legge, che criminalizza ogni forma di dissenso e incarna il progetto autoritario del nostro governo.

La Rete Molisana continuerà poi ad operare per creare collegamenti e sinergie tra le varie realtà del territorio e per coinvolgere quanti più cittadini è possibile nell’impegno civico di difesa dello Stato di Diritto.

Al presidio di sabato hanno aderito associazioni, gruppi politici, sindacati, partiti, cittadini: uniti al di là di ogni appartenenza dalla consapevolezza che è necessario cominciare da oggi a manifestare il diritto di resistere a norme che attaccano chi difende il diritto alla casa, introducono i servizi segreti nelle università, arrestano donne incinte, perseguono i partecipanti alla lotta per la giustizia climatica e contro le grandi opere inutili e dannose, puniscono le proteste pacifiche nelle carceri e nei Cpr. E il tutto con pene spropositate.

A Termoli sono stati in prima linea Anpi Molise e Anpi Termoli, EdT Mediterranea Saving Humans, la Città Invisibile-Faced, Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, Rifondazione Comunista, Europa Verde, il Movimento 5Stelle.