La strada tra Larino e Guglionesi riapre, ma attenti ai nuovi limiti di velocità

GUGLIONESI. La Provincia di Campobasso ha annunciato la revoca dell’Ordinanza nr. 438 del 30 dicembre 2016, che fino ad oggi imponeva la chiusura al transito del tratto di strada della Strada provinciale 80 compreso tra le chilometriche 11+000 e 13+900. La provinciale 80 “Larino-Guglionesi” è una via di comunicazione che collega i due comuni e questa arteria stradale svolge un ruolo cruciale nel collegamento tra la Statale 87 e la Statale 647, facilitando il traffico locale e regionale.

Con la nuova ordinanza, firmata il 7 febbraio 2025, la strada verrà riaperta al transito di tutti i veicoli, ma con l’introduzione di un limite di velocità di 30 km/h per garantire la sicurezza degli automobilisti.

La decisione di revocare la chiusura arriva dopo i recenti lavori di manutenzione effettuati dalla Provincia, che hanno reso il tratto viario nuovamente percorribile in sicurezza. Inoltre, la necessità di una strada alternativa, in seguito alla chiusura temporanea della Strada provinciale 126 per il rifacimento di un ponte, ha reso urgente l’adozione di questa misura. Il nuovo limite di velocità sarà attuato con l’installazione della segnaletica appropriata da parte della squadra manutentiva della Provincia.

Il Comune di Guglionesi, uno dei principali interessati, sarà coinvolto nella gestione delle modifiche, mentre la vigilanza sul rispetto del nuovo provvedimento sarà affidata agli organi di polizia stradale.

La revoca della chiusura e l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h rispondono alla necessità di garantire la pubblica sicurezza, agevolando al contempo il traffico nella zona.