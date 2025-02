«La straordinaria umanità del dottor Scambia», il ricordo di Biondelli

TERMOLI. Il primario del reparto di Ginecologia, Vincenzo Biondelli, rende omaggio al medico Giovanni Scambia, la cui scomparsa, a soli 65 anni, ha sconvolto tutti, nel mondo scientifico e anche oltre Scrivo solo ora, a distanza di qualche giorno dalla scomparsa del caro Giovanni, perché ho avuto bisogno di elaborare questa perdita così grande. Non è stato facile trovare le parole giuste per rendere omaggio a un uomo straordinario, un maestro, un amico sincero.

Oggi, con il cuore colmo di tristezza, ma anche di infinita gratitudine, voglio omaggiare un grande uomo, un illustre professionista, un luminare nel campo della ginecologia e oncologia nonché, un amico sincero: il professor Giovanni Scambia, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università Cattolica, direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, direttore della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, è stato tra i massimi specialisti mondiali in Ginecologia Oncologica. Innovatore nella Ricerca e brillante chirurgo, all’interno del Policlinico Gemelli a Roma aveva dato vita a un centro d’eccellenza nella ginecologia, portandolo al quarto posto al mondo nel ranking 2025 dei World’s Best Specialized Hospital. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo, ma il suo passaggio un segno indelebile nel campo della medicina e nella vita di noi tutti. Il professor Scambia non è stato solo uno dei massimi esperti nel suo campo, uno scienziato e un chirurgo brillante, è stato anche un pioniere un uomo capace di guardare oltre, di osare dove altri esitavano. Giovanni ha dedicato la sua vita a migliorare le condizioni di salute delle donne, affrontando con coraggio e determinazione le sfide che la ginecologia oncologica presentava.

Grazie alla sua ricerca instancabile e innovativa, ha contribuito a sviluppare nuove tecniche e trattamenti, portando speranza a innumerevoli pazienti e alle loro famiglie. ha reso possibile ciò che un tempo sembrava impensabile: ridare speranza alle donne colpite da tumore, permettendo loro di sognare ancora la maternità, di credere nella guarigione, di non sentirsi sole nella battaglia. Le sue ultime parole sono il testamento spirituale che ha voluto lasciare a tutti noi: «Quando ho iniziato il mio percorso per diventare ginecologo oncologo non avrei mai pensato di poter dire a una donna in età fertile con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino, o che l’intelligenza artificiale potesse essere di aiuto a fornire modelli predittivi di risposte alle cure. Eppure, oggi è così!». Giovanni credeva profondamente che la formazione e la condivisione del sapere fossero le chiavi per il futuro della medicina. La sua passione per l’insegnamento ha ispirato generazioni di medici e specializzandi. Sotto la sua guida, molti giovani professionisti hanno trovato un mentore che non solo insegnava loro le complesse dinamiche della ginecologia, ma li ha anche motivati a perseguire l’eccellenza con empatia e dedizione. Eppure, al di là delle sue straordinarie conquiste professionali, ciò che più mi e ci mancherà sarà l’uomo che era.

Giovanni era un amico leale, sempre pronto all’ascolto, una persona dotata di una straordinaria umanità, capace di infondere fiducia con un sorriso e sempre disponibile nel sostenere chiunque avesse bisogno di aiuto. Ricorderemo le lunghe conversazioni, i momenti di riflessione e il calore con cui ha sempre sostenuto tutti noi. Giovanni aveva un legame speciale con il Molise e a nome di tutti i molisani per il legame che hai sempre avuto con la nostra Regione, per aver sempre creduto nelle potenzialità della nostra terra sin dal suo arrivo alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. Un ricorso che ancora oggi mi strappa un sorriso: ricordo che era in piena estate e Tu, Giovanni, arrivi in pantaloncini e infradito, varchi l’ingresso della struttura e la ragazza della reception incredula ti guarda e ti chiede: “Ma Lei chi è?”, Tu con la Tua solita e disarmante semplicità, che solo i Grandi possono avere “Sono il Prof. Scambia…”.

Oggi, caro Giovanni, continueremo ad ispirarci al Tuo esempio, portando avanti le Tue idee e la Tua visione, con la passione, l’impegno, la “curiosità” e l’entusiasmo che ci hai insegnato. Il nome del Prof. Giovanni Scambia non verrà dimenticato e la sua eredità vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, nelle pazienti a cui ha ridato speranza e nei colleghi e nei futuri medici che continueranno a camminare sul percorso che ha tracciato. Grazie, Professore. Grazie per tutto ciò che hai fatto e per ciò che ci hai insegnato. La tua luce brillerà per sempre nei nostri ricordi e nelle nostre azioni quotidiane. Ti porteremo sempre nel cuore. Addio, caro amico».