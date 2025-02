La ‘via crucis’ di chi deve spostarsi per lavoro

GUGLIONESI. “Negli ultimi giorni, la viabilità nel territorio di Guglionesi e nel basso Molise sta affrontando una situazione sempre più critica. Le piogge intense hanno ulteriormente peggiorato le condizioni di strade già fortemente danneggiate, rendendole difficilmente percorribili.

Tra le arterie più problematiche si segnala la SP 111, che collega Guglionesi a Termoli passando per contrada Chiancate, la strada che porta a Difesa Grande e arriva fino all’ospedale. A peggiorare il quadro, dal 20 gennaio 2025, la Strada Provinciale 126 è stata chiusa al traffico per lavori di manutenzione, come disposto dall’Ordinanza n.72 del 13 dicembre 2024 emessa dalla Provincia di Campobasso. Il tratto interessato si estendeva dal chilometro 4+740 e la chiusura ha comportato l’interdizione alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.

I disagi per gli automobilisti, in particolare per i lavoratori che devono raggiungere la zona industriale, sono notevoli. I tempi di percorrenza si sono infatti raddoppiati: se prima un operaio impiegava circa 30 minuti per andare e tornare dal lavoro, ora lo stesso tragitto richiede un’ora complessiva, con conseguenti disagi e ritardi.

Nel frattempo, sono in corso interventi di ripristino su alcune strade, tuttavia, i cittadini esprimono preoccupazione sulla qualità degli interventi, temendo che si tratti di soluzioni temporanee destinate a deteriorarsi rapidamente con il maltempo e il traffico quotidiano.

Le autorità locali non hanno ancora fornito indicazioni precise su percorsi alternativi per alleviare il disagio della chiusura della SP 126. Gli automobilisti e i residenti sperano che i lavori vengano svolti con la dovuta attenzione e che, oltre a riparazioni provvisorie, si proceda con interventi strutturali per garantire una viabilità più sicura ed efficiente.

La situazione delle strade nel basso Molise resta dunque un problema urgente, che necessita di interventi mirati e tempestivi per garantire sicurezza e fluidità alla circolazione”.

Alberta Zulli