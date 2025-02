«Le tragedie nascono dalla mancanza di dialogo»

TERMOLI. «La Giornata del Ricordo è istituita per onorare le vittime delle foibe e il dramma dell’esodo giuliano-dalmata. Questa giornata non è solo un’occasione per commemorare chi ha perso la vita o ha dovuto abbandonare la propria terra, ma è anche un’opportunità per riflettere su uno degli eventi più dolorosi della nostra storia recente, che è storia della nostra intera Patria e non soltanto di una parte di essa. E deve esserlo soprattutto oggi, a pochi giorni dalla vandalizzazione della fobia di Basovizza, un atto vile che oltraggia Trieste e la memoria di quegli italiani che abbandonarono le loro case, le loro terre e che pagarono, anche con la vita, la scelta di essere italiani.

Tra il 1943 e il 1945, migliaia di donne e uomini furono infatti inghiottiti nelle foibe o perseguitati a causa della loro identità nazionale. A questa tragedia si aggiunse l’esodo forzato di oltre 300.000 italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia, costretti a lasciare le proprie case per sfuggire alla violenza e alla repressione. Una ferita profonda che ha segnato intere generazioni e che merita di essere conosciuta e compresa.

Il dovere della memoria ci impone di non dimenticare queste tragedie e di trasmettere alle nuove generazioni, anche attraverso il loro studio nelle scuole, la consapevolezza storica necessaria per costruire un futuro basato sulla verità, sulla giustizia e sul rispetto reciproco. La storia ci insegna che la pace e la convivenza si fondano sulla conoscenza e sulla comprensione delle sofferenze di tutti i popoli.

Oggi abbiamo, tutti, il dovere di ricordare e di trasmettere le storie di coloro che fortemente scelsero di essere italiani, molti dei quali morirono gridando ‘Viva l’Italia’».

Dalle parole dell’onorevole Elisabetta Lancellotta, di cui non avevamo ancora pubblicato la nota sul Giorno del Ricordo, lo spunto per agganciarci a quanto avvenuto stamani, in Largo Martiri delle Foibe, a Termoli. Proprio il luogo scelto per ricordare ciò che accadde oltre 80 anni fa.

Con la benedizione e l’intervento di don Benito Giorgetta, che ha anche ricordato il dramma del senza dimora morto nella zona di Pozzo Dolce, rinnovato il tributo ai martiri delle Foibe da parte di Fratelli d’Italia.

Presenti il senatore Costanzo Della Porta, l’onorevole Elisabetta Lancellotta, Luciano Paduano, come responsabile organizzativo a livello regionale, Maurizio Pangia (coordinatore cittadino), Paola Cecchi (assessore comune di Termoli di Fdi) e il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello. Con loro anche Leo Antonacci, presidente FinMolise e altri consiglieri comunali, come Marco Verini, nonché il portavoce provinciale di Iserrnia, Desio Notardonato.

A partecipare alla iniziativa corsisti di “Scuola e Lavoro”.

Fratelli d’Italia ha onorato il Giorno del Ricordo omaggiando con una corona di fiori e con la benedizione i martiri delle Foibe, nel luogo che non li fa dimenticare, proprio “Largo Martiri delle Foibe, tra via Sannitica e piazza Sant’Antonio, con la diffusione “Silenzio” e poi dell’Inno d’Italia.